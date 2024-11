El primer año de Fabián Bustos en Universitario de Deportes ha sido un éxito rotundo. Con un juego dinámico y resultados contundentes, el entrenador argentino se consagró campeón nacional en este 2024, justamente en el centenario del club crema. Tras este éxito, y con su continuidad asegurada para el 2025, Bustos espera seguir cosechando títulos en la ‘U’. Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. En una reciente entrevista, el estratega dejó entrever su interés en asumir nuevos retos, como dirigir a la selección peruana. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO FABIÁN BUSTOS SOBRE DIRIGIR A LA SELECCIÓN PERUANA?

En una entrevista virtual con el programa ‘Fútbol diversión’ de El Canal del Fútbol, un medio ecuatoriano, Fabián Bustos fue interrogado sobre su aspiración de dirigir la selección peruana. En este contexto, el entrenador no se guardó nada y compartió sus metas profesionales, entre las que destaca la posibilidad de liderar una selección nacional.

El DT explicó que si bien en el pasado se enfocaba en consolidar su carrera en clubes de primera división, ahora confiesa que dirigir un combinado nacional es un sueño que desea hacer realidad en los próximos años. Esta ambición, que antes consideraba lejana, hoy la visualiza como un objetivo a corto plazo.

“Nunca pensé que algún día dirigiría una selección. Nunca imaginé que llegaría a dirigir al Barcelona o a equipos tan top. Cuando uno arranca, siempre piensa en dirigir un equipo de primera división y mantenerse en distintas ligas. Hoy ya me visualizo, en tres o cuatro años más, dirigiendo una selección. Me encantaría. Si me hubieras preguntado hace cinco años, te habría dicho que era imposible. Pero ahora sí lo visualizo, no en el futuro inmediato, pero creo que en dos o tres años me gustaría dirigir una selección”, contó.

¿QUÉ OPINA FABIÁN BUSTOS SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA SELECCIÓN PERUANA?

En la misma entrevista con ‘Fútbol diversión’, el técnico de Universitario criticó la falta de renovación en la selección peruana, sugiriendo que es hora de darle oportunidades a jugadores más jóvenes. “Perú está en un momento difícil, donde no se visualizan recambios generacionales. Obviamente, cuando no consigues resultados positivos, que es ganar, los chicos empiezan a perder confianza”, comentó en un inicio.

A pesar de todo, el estratega expresó su optimismo en que la ‘Bicolor’ pueda asegurar su lugar en el repechaje para el Mundial 2026 si obtiene los seis puntos en los próximos dos partidos de las Eliminatorias. “Ahora, en la próxima fecha FIFA de marzo, Perú tiene la posibilidad de ganar los seis puntos porque son rivales a los que creo que se puede competir y ganarles. Si lo logra, se va a meter en la pelea por el séptimo cupo”, aseguró.

¿QUÉ EQUIPOS HA DIRIGIDO FABIÁN BUSTOS?

El entrenador argentino Fabián Bustos ha desarrollado una extensa carrera en Sudamérica, dirigiendo equipos en Ecuador, Brasil y Perú. Su trayectoria comenzó en el fútbol ecuatoriano, donde dirigió a clubes como Manta FC, Deportivo Quito, Imbabura SC, Macará, Liga de Portoviejo y Delfín SC. Posteriormente, tuvo exitosas etapas en Barcelona SC de Ecuador y Santos FC de Brasil. En 2023 dirigió al América Mineiro de Brasil y actualmente se encuentra al mando de Universitario de Deportes en Perú.