El Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto se pone cada vez más interesante, a solo una fecha de que finalice el campeonato peruano. Uno de los partidos más llamativos e importantes de la jornada es Universitario vs. Cienciano, en el que el equipo de Fabián Bustos buscará mantener su invicto como local en el Estadio Monumental, mientras que los cusqueños están dispuestos a complicar a los cremas. Por ello, previo al enfrentamiento, una publicación del ‘papá’ que hace referencia a Jean Ferrari vistiendo la camiseta del conjunto imperial en las redes no ha pasado desapercibida para los hinchas, generando mucha controversia. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO RESPONDIÓ JEAN FERRARI CUANDO LE RECORDARON QUE JUGÓ POR CIENCIANO?

Durante los últimos días, Cienciano ha utilizado sus redes sociales para postear diversas publicaciones que calientan el duelo con Universitario de Deportes programado para este domingo 27 de octubre a partir de las 6 de la tarde, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, el equipo cusqueño compartió una imagen donde se observa al dirigente deportivo vistiendo su camiseta (2002 y 2006) junto a una frase: “Nos volvemos a encontrar”.

Cienciano mandó un mensaje dirigido a Jean Ferrari previo al duelo contra Universitario. Foto: Captura Cienciano

Ante ello, Jean Ferrari no dudó en responder a esta publicación, agradeciendo por la fotografía que le recuerda su paso por Cienciano y expresando su esperanza de que sea un gran duelo entre ambos equipos este fin de semana. “Qué buena foto, gracias por el recuerdo, linda época como futbolista. Que el domingo sea un buen partido de fútbol”, escribió el administrador merengue.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE EL PARTIDO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES CONTRA CIENCIANO?

“Fue un partido de mucha fricción de muchos cortes y bueno tuvieron efectividad los de Cristal, después nosotros no tuvimos la reacción para poder darlo vuelta. Es parte de eso, ya tenemos que pensar en el día domingo, por que el partido para nosotros es una final, sabiendo que hay una buena diferencia de goles con el segundo y va a ser clave”, empezó diciendo Ferrari en entrevista con L1 Max.

Luego, el administrador merengue añadió: “Tenemos ya una revancha rápida el día domingo contra un rival que seguramente va a venir incentivado, motivado, más allá de que Cienciano ya haya asegurado Sudamericana. Hay cosas que escapan de las manos, pero bueno, si es para ganar evidentemente no está mal, el tema es cuando están los incentivos o pagos para perder y ahí hay especialistas, así que hay que tener calma”.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE JEFFERSON FARFÁN SOBRE JEAN FERRARI?

En diálogo con el programa ‘Fútbol Champán’ que se transmite por YouTube, Jefferson Farfán estuvo comentando junto a su compañero Roberto Guizasola acerca de su paso en el mundo del balompié. Durante la entrevista, Enrique de la Rosa, panelista del podcast, tocó el tema del plantel de Alianza Lima y Farfán no dudó en mencionar que el club necesita identidad y dar oportunidad a los jóvenes de las divisiones inferiores, destacando el buen manejo dirigencial que tiene Jean Ferrari en el mando de Universitario.

“Mira lo que está haciendo la U. Identidad pura. Jean Ferrari, Manuel Barreto, Piero Alva, Jorge Araujo... son de Universitario. Es identidad, ellos ya conocen lo que es la casa. Los jugadores que vienen de afuera tiene que conocer eso. ¿Quién se los muestra? Ellos, claro ejemplo”, dijo.

Cienciano mandó un mensaje dirigido a Jean Ferrari previo al duelo contra Universitario.

Asimismo, el ‘10 de la calle’ indicó que hasta el momento a Alianza le falta un jugador referente, pese a que le mencionaron a Hernán Barcos por ser considerado como el mejor en las últimas temporadas con el cuadro blanquiazul y salir bicampeón en el fútbol peruano. De esta manera, el exseleccionado nacional confesó que no va a alentar al Alejandro Villanueva de Matute por la carencia de identidad.

“Yo ni voy a Alianza Lima por eso, no sé quién manda. Yo no sé quién es el referente en Alianza Lima, es que es la verdad. ¿Quién es el referente en Alianza? (Hernán Barcos) no ha crecido en Alianza, ¿me entiendes? Nadie lo discute (su jerarquía), pero referencia en Alianza no hay nadie. Ni siquiera veo al profesor César Cueto, el Poeta, que es un ídolo”, explicó.