Julio Cesar Uribe y Teófilo Cubillas son indudablemente unos de los mejores futbolistas peruana que vistieron la camiseta número ‘10′ de la selección peruana. La ‘Blanquirroja’ tuvo el enorme privilegio de contar con ambas figuras para la Copa Mundial España 1982, pero un inconveniente entre ambos habría generado que el equipo no cumpla con las expectativas en la competencia internacional, lo cual se vio reflejado en su pronta eliminación en la fase de grupos.

Debido a este contexto, en cada entrevista o conversación que brindan ambas estrellas suele surgir la interrogante de cómo es la relación entre ellos. Hace poco, la pregunta le llegó al popular ‘Diamante’, quien fue consultado por si el ‘Nene’ es su amigo, y su respuesta no pasó desapercibida en redes sociales.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR URIBE CUANDO LE PREGUNTARON SI CUBILLA ES SU AMIGO?

En un video publicado en TikTok, el ex futbolista de Sporting Cristal dio su posición sobre la elección de sus amistades y a quienes considera en este vínculo. Su respuesta no solo demostró que no considera amigo a Cubillas, también tuvo calificativos que han causado revuelo en la plataforma china.

“Yo quiero ser amigo de las buenas personas, de las honestas, de las transparentes... no de las personas altruistas”, expresó en un inicio, para luego señalar con seriedad que sus mejores amigos son sus hijos.

Cuando se le consultó directamente si es amigo de Teófilo Cubillas, el popular ‘Diamante’ indicó que él se considera una persona que trata de tener una buena relación con todos, pero eso no depende de cómo las otras personas definan su relación hacia él.

Luego, Uribe sostuvo expresó unas palabras que para muchos cibernautas ha sido una acusación hacia el ‘Nene’. “Yo no he complotado con nadie, yo no he hecho nada malo contra nadie”, manifestó rotundamente el también entrenador.

¿A QUÉ FUTBOLISTAS URIBE CONSIDERA COMO SUS AMIGOS?

En cuanto a los futbolistas con los que mantiene una estrecha amistad, el entrevistado no dudó en mencionar algunos nombres con los que compartió vestuario durante la época dorada de la selección peruana. “Yo te puedo hablar de Cueto, Cueto es amigo, yo te puedo hablar de La Rosa, La Rosa es amigo”, enfatizó.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA PRESUNTA RIVALIDAD ENTRE JULIO CÉSAR URIBE Y TEOFILO CUBILLAS?

La presunta rivalidad entre Julio César Uribe y Teófilo Cubillas se habría originado posteriormente a la gira intercontinental de la selección peruana. En esa gira, la ‘Bicolor’ tuvo encuentros ante diversos clubes y selecciones europeas, donde dejaron una impresión positiva con resultados notables, y Julio César Uribe, que participó en dichos amistosos, destacó con un brillante desempeño, demostrando su calidad en cada partido y consolidándose como un líder en el equipo.

A pesar del gran rendimiento del ‘Diamante’, existían rumores sobre el regreso de Teófilo Cubillas a la selección nacional, lo que finalmente se concretó debido a diversas razones, siendo una de ellas su ambición por alcanzar el récord de máximo goleador en los Mundiales, según informa Infobae Perú.

El regreso de Cubillas provocó tensión en el vestuario peruano, principalmente porque hubo cambio de dorsales. “A Uribe le quitan la ‘10′ y se la dan a Cubillas. La ‘9′ se la dan a Uribe y el ‘19′ se lo dan a La Rosa, que era el ‘9′”, reveló el exportero de Perú, Ramón Quiroga’, en el programa ‘Al Ángulo’.

Estas decisiones, combinadas con la admiración del DT de Perú por el juego de Cubillas, contribuyeron a una situación en la que la presencia del legendario futbolista era prácticamente indiscutible, y por consiguiente, esto generó una ruptura entre ambos colegas deportivos.

“La historia nos dividió por intereses personales a Teófilo y a este servidor. Éramos un grupo espectacularmente unido; en el Mundial 82 esa unidad se rompió por intereses personales, donde el manejo de los egos desbordó el interés colectivo”, sostuvo Uribe en una entrevista para el diario El Comercio.

Por otro lado, hasta el momento no se ha escuchado ni leído declaraciones de Teófilo Cubillas acerca de esta controversia.