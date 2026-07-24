El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol una vez más. Sin embargo, tras concluir el torneo más importante del fútbol mundial, varios jugadores anunciaron que disputaron su última Copa del Mundo, dejando un legado imborrable para las nuevas generaciones, como ocurre con figuras de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer. Así, en esta ocasión, surgieron diversas especulaciones sobre la continuidad de la histórica figura de la selección de Croacia, Luka Modrić, en el combinado nacional y la Seria A de Italia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONTINUIDAD DE LUKA MODRIC EN EL FÚTBOL?

Luego de varias semanas de especulaciones sobre un posible retiro, el AC Milan confirmó, a través de sus plataformas oficiales, que el croata Luka Modrić, de 40 años, continuará una temporada más defendiendo la camiseta del club italiano. Así, de acuerdo con el medio Mundo Diario, el acuerdo entre ambas partes se extendió durante cierto tiempo debido a los compromisos del jugador y a las consultas con su familia. Aunque, el respaldo de directivos como Gerry Cardinale, Ruben Amorim y Zlatan Ibrahimović resultó determinante para concretar el trato.

De esta manera, el centrocampista croata firmó un nuevo contrato con el club rossonero, que lo mantendrá vinculado a la institución hasta junio de 2027 y con una remuneración anual de 3,5 millones de euros, más un paquete de incentivos sujeto al cumplimiento de objetivos. Tras esta buena noticia, el seleccionado se incorporará próximamente al equipo en busca de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA y llevarlo a lo más alto de la gloria.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

Tras concluir el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.