“A Presión” es uno de los programas deportivos que más éxito tuvo en 2023. Bajo la conducción de Peter Arévalo, y generando gran sorpresa, ha sabido ganarse un público en YouTube. A propósito de ello, este espacio se consagró al ganar el Luminy Awards 2024, premio que busca resaltar la labor de los creadores de contenido de Perú. Aquí te contaremos todos los detalles sobre este momento especial que disfrutaron todos los fans.

‘A Presión’ ganó el Luminy Awards 2024: Mr. Peet se conmovió y agradeció a sus padres por inculcarle ‘rebeldía’ en la vida

Mr. Peet, como líder del famoso panel de periodistas y exjugadores, fue el encargado de recoger el premio. Una vez en el escenario, el periodista deportivo dio unas emotivas palabras dedicadas a sus padres.

“Yo, como casi todo lo que hago en mi vida, no lo preparo (discurso), dejo que fluya. Estoy muy emocionado porque a este equipo y a mí en particular, me ha toca pasar por un momento muy complicado“, dijo muy emocionado Peter.

Luego, conteniéndose las lágrimas, Arévalo añadió: “Y en ese momento complicado, (en) donde más nos refugiamos fue en nuestras familias (…) Quiero agradecer a mi madre y a mi padre y agradecerle por la vida que me tocó pasar, porque sin esa vida difícil, yo no hubiese sido tan rebelde (…) Gracias a todos ustedes”.

¿A qué otros programas les ganó ‘A Presión’?

‘Ouke’, de Carlos Orozco

Pituco Marrones’, de Cinesmero.

Qué pasó con Julinho y Gonzalo Núñez durante debate sobre fichaje de Paolo Guerrero

En medio de la discusión por un tema relacionado a Paolo Guerrero y su llegada a César Vallejo, el exfutbolista y el conocido periodista se pararon de sus asientos para encararse frente a frente en ‘A Presión’.

Sin embargo, debido a una rápida reacción de sus compañeros, ambos fueron controlados y no llegó a mayores la pelea. No es la primera vez que ambos panelistas de ‘A Presión’ discuten enérgicamente.

Finalmente, para sorpresa de quienes observaban la transmisión, Julinho y Gonzalo terminaron riéndose y abrazándose, como dejando en claro que todo había sido parte del show.

“Pensé que se iban a pelear”, “Están locos esos dos”, “Me maté de risa por la reacción del ‘Castor’”, “Muchachos, no vale la pena pelearse”, fueron algunos de los comentarios de parte de los usuarios de YouTube, plataforma por donde se transmite el programa deportivo.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Mr. Peet que lo llevó a someterse a una cirugía de manga gástrica?

Peter Arévalo, el reconocido narrador deportivo que tiene su propio canal de YouTube titulado ‘A Presión’, ha enfrentado durante muchos años serios problemas de salud debido a la obesidad y otras enfermedades que afectaron su bienestar.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Arévalo tomó una decisión valiente y se sometió a una cirugía de manga gástrica.

Durante una entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, poco antes de su cierre, compartió su testimonio sobre esta importante elección quirúrgica.

“He lidiado con graves problemas en las articulaciones y mi columna debido a la escoliosis, una hernia y tres discos desviados, además del exceso de peso”, reveló el reconocido comunicador.

Esta intervención quirúrgica, conocida por su naturaleza restrictiva, se realizó con el objetivo de ayudarlo a controlar su peso y mejorar su salud general.

