Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. En ese caso, Lionel Messi ha conseguido convertirse en el máximo goleador en la presente edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, existe un récord que lleva décadas sin ser superado y que parece prácticamente imposible de romper: el del futbolista de mayor edad en anotar un gol en una Copa del Mundo, una marca histórica que continúa vigente pese al paso de las generaciones y la evolución del fútbol. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.