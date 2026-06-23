El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan preparándose arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. En ese caso, Lionel Messi ha conseguido convertirse en el máximo goleador en la presente edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, existe un récord que lleva décadas sin ser superado y que parece prácticamente imposible de romper: el del futbolista de mayor edad en anotar un gol en una Copa del Mundo, una marca histórica que continúa vigente pese al paso de las generaciones y la evolución del fútbol. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN FUE EL FUTBOLISTA MÁS VETERANO EN MARCAR UN GOL EN UN MUNDIAL?

De acuerdo con el medio deportivo ESPN, Roger Milla conserva el récord como el jugador de mayor edad en marcar un gol en una Copa del Mundo, tras anotar a los 42 años durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Sin embargo, en esta edición del torneo de la FIFA, figuras como Cristiano Ronaldo y Luka Modrić aparecen entre los principales candidatos a desafiar esta histórica marca. A continuación, te presentamos a los goleadores más veteranos de estas competencias:

N.° Futbolista País Edad 1 Roger Mila Camerún 42 años y 39 días 2 Pepe Portugal 39 años y 283 días 3 Lionel Messi Argentina 38 años y 357 días 4 Cristiano Ronaldo Portugal 37 años y 292 días 5 Gunnar Gren Suecia 37 años y 236 días 6 Cuauhtemoc Blanco México 37 años y 151 días

¿CÓMO CELEBRÓ SPEED ANTE EL PENAL FALLADO DE LIONEL MESSI?

Este lunes 22 de junio, la selección argentina venció 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Entre los jugadores más destacados estuvo el delantero Lionel Messi, quien marcó los dos tantos del triunfo y permitió a su equipo sumar una victoria clave en el torneo, resultado que además lo acercó a un nuevo récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia del reconocido youtuber IShowSpeed en el estadio, quien acudió para apoyar a la selección europea.

De hecho, el influencer, declarado abiertamente fanático de Cristiano Ronaldo, celebró por todo lo alto el penal fallido del argentino a los 9 minutos del primer tiempo. De acuerdo con el video difundido en las redes sociales, el estadounidense fue captado saltando de alegría e intercambiando palabras con hinchas celestes. Aunque minutos después la historia cambió cuando el astro argentino marcó el primer gol del encuentro, lo cual mostró a Speed enojado por la situación.