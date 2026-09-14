La ilusión de Cienciano viaja rumbo a Uruguay con una misión clara: defender la ventaja conseguida en el primer capítulo de la serie. El cuadro cusqueño ya dio el primer golpe y ahora se prepara para afrontar una noche decisiva ante Montevideo City Torque. Bajo la conducción de Horacio Melgarejo, el conjunto imperial buscará mantener la concentración lejos de casa. El escenario uruguayo será la prueba definitiva para medir sus aspiraciones internacionales. En juego estará nada menos que el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Montevideo espera al equipo del Cusco con un desafío que promete tensión desde el primer minuto. Cienciano sabe que cualquier descuido puede cambiar el rumbo de una eliminatoria que llega abierta a su desenlace. La ventaja obtenida en la ida le permite soñar, pero también le exige inteligencia para administrar cada momento del encuentro. Frente a Torque, los dirigidos por Melgarejo intentarán escribir otro capítulo de gloria continental. El sueño de conquistar territorio uruguayo está a 90 minutos de convertirse en realidad.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el esperado partido entre Cienciano contra Montevideo City Torque?

El Estadio Centenario de Montevideo se prepara para convertirse este jueves 17 de setiembre en el escenario de una batalla decisiva. Cienciano regresará al césped uruguayo para enfrentar a City Torque en el segundo capítulo de una serie que definirá su futuro continental. El balón comenzará a rodar a las 7:30 p. m. en Perú, mientras que en Uruguay serán las 9:30 p. m. La expectativa crecerá con cada minuto previo al esperado encuentro. En juego estará el ansiado pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

La historia tendrá un premio mayor para quien consiga imponerse en esta llave de cuartos de final. El vencedor deberá volver a mirar hacia Brasil, donde lo espera el ganador del duelo entre Atlético Mineiro y Santos. Para los cusqueños, la noche montevideana representa una oportunidad de acercarse a una instancia que alimenta sus sueños internacionales. Torque, en cambio, buscará hacer valer su condición de local para cambiar el destino de la serie. Todo quedará definido bajo las luces de un histórico Centenario.

A través de este canal se podrá ver la transmisión del Cienciano vs Montevideo City Torque

La emoción de los cuartos de final de la Copa Sudamericana también llegará a los hogares a través de la pantalla. La transmisión del esperado encuentro entre Cienciano y Montevideo City Torque estará a cargo de DSports, señal que cuenta con los derechos para llevar las incidencias del torneo a los aficionados. Así, los hinchas podrán acompañar cada jugada desde el pitazo inicial. La expectativa se trasladará también al entorno digital, donde la información se actualizará minuto a minuto. Todo estará listo para vivir una jornada decisiva del certamen continental.

Quienes no puedan seguir el duelo por televisión tendrán otra alternativa para mantenerse al tanto de lo que ocurra en Montevideo. El diario Comercio ofrecerá gratuitamente su cobertura online, con la previa, las principales incidencias y el minuto a minuto del enfrentamiento. Desde las horas previas, los detalles comenzarán a calentar el ambiente entre los seguidores cusqueños. Cada ataque, ocasión de gol y giro del partido podrá ser seguido a través de esta cobertura digital. La noche copera promete mantenerse viva dentro y fuera del campo.

Cienciano llega con una baja importante, mientras las apuestas dan como ganador a Montevideo City Torque

A pocos días de la esperada revancha en territorio uruguayo, Cienciano recibió una noticia que golpea sus planes para el decisivo encuentro. El experimentado volante Alejandro Hohberg quedó descartado y será una ausencia importante para el conjunto imperial. La baja obliga al comando técnico a buscar alternativas para cubrir un espacio clave en el mediocampo. Mientras tanto, el plantel cusqueño continúa afinando detalles para una noche que puede marcar su camino continental. La ilusión permanece intacta, aunque el desafío se vuelve cada vez más exigente.

En la previa, las casas de apuestas colocan a Montevideo City Torque como claro favorito para quedarse con el triunfo. Las cuotas ubican la victoria uruguaya alrededor de 1,52 a 1,61, mientras que un empate oscila entre 4,05 y 4,55. Para Cienciano, las probabilidades son mayores y fluctúan entre 5,00 y 5,52, reflejando el complicado escenario que le espera. Sin embargo, los pronósticos no escriben el resultado y el fútbol puede cambiar cualquier cálculo. En el Centenario, los cusqueños tendrán la oportunidad de desafiar todas las previsiones.

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