Por Redacción EC

La ilusión de Cienciano viaja rumbo a Uruguay con una misión clara: defender la ventaja conseguida en el primer capítulo de la serie. El cuadro cusqueño ya dio el primer golpe y ahora se prepara para afrontar una noche decisiva ante Montevideo City Torque. Bajo la conducción de Horacio Melgarejo, el conjunto imperial buscará mantener la concentración lejos de casa. El escenario uruguayo será la prueba definitiva para medir sus aspiraciones internacionales. En juego estará nada menos que el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.