La espera está por terminar para los seguidores de la Liga 1, ya que el Torneo Clausura 2026 volverá a tener actividad luego del breve receso provocado por la fecha FIFA, que permitió a las selecciones nacionales disputar sus respectivos compromisos internacionales. El regreso de la competencia traerá consigo una jornada con partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por sus objetivos en la recta decisiva del campeonato. Uno de los encuentros que concentra mayor atención es el que disputarán Universitario de Deportes y Melgar, dos clubes que se medirán por la fecha 11 en un escenario que promete una gran presencia de aficionados. El conjunto crema tendrá la responsabilidad de hacerse fuerte en condición de local y aprovechar el respaldo de su hinchada en el Estadio Monumental, mientras que el cuadro arequipeño llegará con la intención de dar el golpe y conseguir puntos fuera de casa. Por ello, el duelo entre merengues y rojinegros se perfila como uno de los compromisos más atractivos de esta jornada del campeonato peruano, en un momento en el que cada resultado puede adquirir especial

¿Cuándo se enfrentan Universitario y Melgar?

El partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 está programado para el sábado 10 de octubre. El escenario elegido para este importante compromiso será el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, donde Universitario ejercerá como local.

La presencia de Melgar supone un desafío importante para el cuadro merengue, debido a que los arequipeños también intentarán llevarse un resultado positivo fuera de casa. Por ello, el encuentro aparece como uno de los atractivos principales de la jornada y promete un duelo intenso desde el primer minuto.

¿A qué hora empieza el partido?

El balón comenzará a rodar a las 7:00 p. m. en horario peruano. Los aficionados que quieran seguir el encuentro deberán tomar en cuenta esta hora para no perderse el inicio de uno de los compromisos más esperados de la jornada.

En otros países de la región, el horario será diferente debido a las respectivas zonas horarias. En México, el encuentro está previsto para las 6:00 p. m.; mientras que en Venezuela y Bolivia se podrá seguir desde las 8:00 p. m.

Horarios en otros países

Los seguidores de Universitario y Melgar que se encuentren en otros puntos de Sudamérica también podrán seguir el compromiso en horarios distintos. En Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el pitazo inicial está programado para las 9:00 p. m.

Asimismo, los aficionados de Perú, Ecuador y Colombia tendrán como referencia las 7:00 p. m., mientras que en Venezuela y Bolivia comenzará una hora después. De esta manera, los hinchas podrán organizarse para disfrutar del duelo correspondiente a la jornada 11.

Un duelo clave en el Clausura

Universitario y Melgar afrontarán este compromiso con la intención de conseguir una victoria que les permita continuar avanzando en sus respectivos objetivos dentro del Torneo Clausura. La jornada llega después de una pausa en el calendario, por lo que ambos planteles buscarán recuperar rápidamente el ritmo competitivo.

El Estadio Monumental será nuevamente el escenario donde los cremas intentarán hacer pesar su condición de locales. Frente tendrán a un Melgar que buscará responder en la cancha y complicar las aspiraciones del conjunto capitalino. Todo está listo para un encuentro que concentrará la atención de los seguidores de la Liga 1.