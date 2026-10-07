¿A qué hora y cuándo juegan Universitario vs Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura? (Foto: Universitario)
¿A qué hora y cuándo juegan Universitario vs Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura? (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

La espera está por terminar para los seguidores de la Liga 1, ya que el Torneo Clausura 2026 volverá a tener actividad luego del breve receso provocado por la fecha FIFA, que permitió a las selecciones nacionales disputar sus respectivos compromisos internacionales. El regreso de la competencia traerá consigo una jornada con partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por sus objetivos en la recta decisiva del campeonato. Uno de los encuentros que concentra mayor atención es el que disputarán Universitario de Deportes y Melgar, dos clubes que se medirán por la fecha 11 en un escenario que promete una gran presencia de aficionados. El conjunto crema tendrá la responsabilidad de hacerse fuerte en condición de local y aprovechar el respaldo de su hinchada en el Estadio Monumental, mientras que el cuadro arequipeño llegará con la intención de dar el golpe y conseguir puntos fuera de casa. Por ello, el duelo entre merengues y rojinegros se perfila como uno de los compromisos más atractivos de esta jornada del campeonato peruano, en un momento en el que cada resultado puede adquirir especial