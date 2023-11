El fervor del Mundial Sub-17 se intensifica a medida que las semifinales se acercan, y los aficionados se preguntan ansiosos a qué hora y en qué lugar podrán disfrutar de estos emocionantes enfrentamientos. Con equipos como Argentina y Alemania ya clasificados, las expectativas están en aumento. Aquí te detallamos los horarios y canales para que no te pierdas ni un solo momento de la acción.

¿A QUÉ HORA VER LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL SUB-17?

Las emocionantes semifinales del Mundial Sub-17 están programadas para definirse tras los partidos del sábado 25 de noviembre.

Según se puede ver en el fixture, los aficionados pueden esperar disfrutar de las disputas de alto nivel en la fase decisiva del torneo juvenil teniendo en cuenta el siguiente cronograma:

Argentina vs. Alemania | 28 de noviembre | 3:30 a.m. (hora peruana) | Estadio Manahan.

Francia o Uzbekistan vs. Malí vs. Marruecos | 28 de noviembre | 7:00 a.m. | Estadio Manahan

Es recomendable estar atento a las actualizaciones de la programación para no perderse ni un minuto de la acción.

¿DÓNDE VER LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL SUB-17?

Para aquellos que deseen seguir cada detalle de las semifinales del Mundial Sub-17, la transmisión exclusiva estará a cargo de DSports (DIRECTV) y la plataforma FIFA+.

Estas opciones ofrecen una cobertura integral de los partidos en América Latina y Europa. Además, para los espectadores en Argentina, TyC Sports también será una opción para disfrutar de las emocionantes semifinales.

Asegúrate de tener acceso a estas plataformas para no perderte los enfrentamientos clave que definirán los finalistas.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL SUB-17?

La anticipada final del Mundial Sub-17 se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre a las 7:00 de la mañana (hora peruana, dos horas más tarde en Argentina) en el Estadio Manahan.

Después de las emocionantes semifinales, los equipos finalistas se prepararán para el enfrentamiento decisivo en busca del título.

Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de un emocionante cierre del torneo juvenil, donde se coronará al campeón del Mundial Sub-17 2023.

SOBRE EL MUNDIAL SUB-17

El Mundial Sub-17 es un torneo internacional de fútbol organizado por la FIFA que reúne a selecciones nacionales de jugadores menores de 17 años.

Esta competición sirve como plataforma para descubrir y destacar el talento emergente en el fútbol juvenil. Participan equipos de todo el mundo, brindando a jóvenes promesas la oportunidad de representar a sus países en un escenario internacional.

Durante el torneo, los equipos compiten en una serie de partidos eliminatorios para avanzar a las rondas finales. El Mundial Sub-17 no solo proporciona una plataforma competitiva, sino que también es una oportunidad para que los jóvenes futbolistas muestren sus habilidades y potencial ante los ojos de entrenadores y cazatalentos.

Este evento contribuye significativamente al desarrollo y la formación de futuros talentos que pueden convertirse en estrellas destacadas en el ámbito del fútbol profesional.