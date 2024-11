El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se vio envuelto en una reciente polémica tras su detención y eventual liberación. Ahora, unas nuevas declaraciones sobre la Copa Sudamericana de Fútbol Sub 20 lo ponen nuevamente dentro de una controversia, pues el directivo no dudó en señalar a un claro culpable en el que hecho de que Perú quedara fuera como sede del torneo internacional que se jugará el próximo año. Conoce cuál es el ente responsable de esta situación según Lozano y qué fue lo que dijo al respecto.

¿Quién es culpable por la cancelación del Sudamericano Sub 20 en Perú, según Agustín Lozano?

El presidente de la FPF la tiene clara y es que para él todo sería debido a una mala gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ente encargado de administrar los estadios que iban a ser utilizados para el torneo internacional. “Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no lo hizo. No es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, dijo el directivo.

La Copa Sudamericana de Fútbol Sub 20 iba a tener como sede a Perú y los partidos se iban a desarrollar no solo en Lima, sino también en Arequipa. Por si fuera poco, el Ministerio de Economía y Finanzas ya había aprobado un presupuesto de 25 millones de soles para la mejora de los diversos estadios que se utilizarían. No obstante, la Conmebol decidió que el torneo se realizará en Venezuela.

Agustin Lozano, Presidente #FPF sobre cancelación Sudamericano Sub 20: "No es la primera vez que el gobierno ha fallado"#BestCableSports pic.twitter.com/9UnD7MkziC — Alexis Bernal Alvarez (@AlexisBernalAl1) November 24, 2024

¿Cuáles fueron las palabras de Agustín Lozano luego de quedar en libertad?

“Primero, quiero agradecer a las autoridades, que han hecho justicia. Agradezco a mi familia y a todos mis amigos, quienes han estado muy cerca. También agradezco a todos los dirigentes que confían a Agustín Lozano. Hoy quiero estar con mi familia, pero mañana pienso hablar con toda la prensa. No habrá una sola prensa que se quede sin hablar sin Agustín Lozano. Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos”, señaló Lozano.

Su liberación se dio tan solo momentos después de la derrota de Perú ante Argentina en la ‘Bombonera’ de Buenos Aires, por lo que definitivamente ayer fue un día movido para los hinchas del fútbol peruano.

Cabe mencionar que la abogada de Lozano, Giuliana Loza, también brindó declaraciones a la prensa, que ayudan a entender el proceso por el que pasó el presidente de la FPF.

“Habíamos estado esperando con mucha paciencia y tranquilidad. Desde el inicio se dijo que esta era una detención sumamente desproporcional y abusiva. Mucho menos existían elementos que den necesidad a privar su libertad. Él es un ciudadano libre de asumir todos los cargos que le corresponden como siempre lo ha hecho. Quiere dar la cara ante las autoridades. Es lamentable que la Fiscalía se mantenga sin presentar un elemento de convicción sólida”, dijo.