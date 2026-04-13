Por Redacción EC

Una nueva edición de la CONMEBOL Sub-17 se termina de disputar en Paraguay, y tras la culminación de la fase de grupos llaman la atención ahora las declaraciones vertidas por parte de , el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que critica cierta falta de apoyo a las divisiones menores. Luego de consumarse eliminación de la ‘Bicolor’ de dicha categoría, y que dirige Renzo Revoredo, el dirigente deportivo fue consultado al respecto brindando polémica opinión, y dejando así una postura crítica entorno al desarrollo de jóvenes talentos para potenciar selecciones juveniles.

SUDAMERICANO 2026: ¿A QUIÉN RESPONSABILIZA AGUSTÍN LOZANO DE LA ELIMINACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB-17?

Conformando el Grupo B de la CONMEBOL Sub-17, la selección peruana se presentaba en torneo continental con la ilusión de clasificar a segundo Mundial de la categoría de manera directa, sin embargo la realidad marca que una vez más no podrá efectivizarse debido a responsabilidad asociada a los clubes profesionales de primera división.

Así lo señala Agustín Lozano durante diálogo concedido a Ovación, la emisora radial que obtuvo sus tajantes declaraciones, y tras consumarse eliminación del combinado patrio dirigido por Renzo Revoredo, expresa que “como Federación, hace más de 3 años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores“.

Sin embargo, y “en cuanto a los clubes profesionales, creo que estamos fallando por ahí”, aceptando así una debilidad formativa cuyas consecuencias logran verse reflejadas en fracasos deportivos como el de la selección peruana Sub-17.

Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”, puntualiza además un Agustín Lozano que asimismo defiende gestión dando a conocer la existencia de “proyecto de hace algunos meses y seguro que la Unidad Técnica lo dará a conocer en los próximos días”.

Con respecto a la presentación de la selección peruana en la CONMEBOL Sub-17, el presidente de la FPF dijo sentir “pena” tras 4 sendas derrotas y 11 goles encajados, “pero tampoco nos puede desalentar para seguir trabajando y comprometernos más para que esto pueda resurgir y darle alegrías”, remarcando final y nuevamente que la preparación de juveniles desde las instituciones profesionales, hoy resulta un aspecto a mejorar de manera prioritaria.

LA PALABRA DE RENZO REVOREDO COMO DT DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB-17

Cuatro derrotas y 11 goles encajados, hoy forman parte de las malas estadísticas registradas por parte de la selección peruana Sub-17 que dirige Renzo Revoredo, el exfutbolista de Sporting Cristal cuya crítica hoy pone de manifiesto las fallas cometidas a lo largo de proceso.

"Siento que no pude hacer que el equipo rinda cuando realmente valen los puntos, como sí se hizo antes“, refirió tras consumarse la eliminación con derrota a manos de Venezuela, expresando además que ”no estamos pudiendo competir, no solo ahora, y eso es algo que nos preocupa a todos“.

Señalándose como el máximo responsable del fracaso de la selección peruana Sub-17 en Paraguay, Renzo Revoredo remarca asimismo que “ahora toca evaluar toda la preparación, que sí se hizo de buena manera, más allá de que no se consiguieron los resultados”, y de esa forma analizar a fondo los problemas arrastrados con respecto a la formación de jugadores jóvenes.

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