Una nueva edición de la CONMEBOL Sub-17 se termina de disputar en Paraguay, y tras la culminación de la fase de grupos llaman la atención ahora las declaraciones vertidas por parte de Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que critica cierta falta de apoyo a las divisiones menores. Luego de consumarse eliminación de la ‘Bicolor’ de dicha categoría, y que dirige Renzo Revoredo, el dirigente deportivo fue consultado al respecto brindando polémica opinión, y dejando así una postura crítica entorno al desarrollo de jóvenes talentos para potenciar selecciones juveniles.

SUDAMERICANO 2026: ¿A QUIÉN RESPONSABILIZA AGUSTÍN LOZANO DE LA ELIMINACIÓN DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB-17?

Conformando el Grupo B de la CONMEBOL Sub-17, la selección peruana se presentaba en torneo continental con la ilusión de clasificar a segundo Mundial de la categoría de manera directa, sin embargo la realidad marca que una vez más no podrá efectivizarse debido a responsabilidad asociada a los clubes profesionales de primera división.

Así lo señala Agustín Lozano durante diálogo concedido a Ovación, la emisora radial que obtuvo sus tajantes declaraciones, y tras consumarse eliminación del combinado patrio dirigido por Renzo Revoredo, expresa que “como Federación, hace más de 3 años, venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores“.

Sin embargo, y “en cuanto a los clubes profesionales, creo que estamos fallando por ahí”, aceptando así una debilidad formativa cuyas consecuencias logran verse reflejadas en fracasos deportivos como el de la selección peruana Sub-17.

“Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”, puntualiza además un Agustín Lozano que asimismo defiende gestión dando a conocer la existencia de “proyecto de hace algunos meses y seguro que la Unidad Técnica lo dará a conocer en los próximos días”.

Con respecto a la presentación de la selección peruana en la CONMEBOL Sub-17, el presidente de la FPF dijo sentir “pena” tras 4 sendas derrotas y 11 goles encajados, “pero tampoco nos puede desalentar para seguir trabajando y comprometernos más para que esto pueda resurgir y darle alegrías”, remarcando final y nuevamente que la preparación de juveniles desde las instituciones profesionales, hoy resulta un aspecto a mejorar de manera prioritaria.

LA PALABRA DE RENZO REVOREDO COMO DT DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB-17

Cuatro derrotas y 11 goles encajados, hoy forman parte de las malas estadísticas registradas por parte de la selección peruana Sub-17 que dirige Renzo Revoredo, el exfutbolista de Sporting Cristal cuya crítica hoy pone de manifiesto las fallas cometidas a lo largo de proceso.

"Siento que no pude hacer que el equipo rinda cuando realmente valen los puntos, como sí se hizo antes“, refirió tras consumarse la eliminación con derrota a manos de Venezuela, expresando además que ”no estamos pudiendo competir, no solo ahora, y eso es algo que nos preocupa a todos“.

Señalándose como el máximo responsable del fracaso de la selección peruana Sub-17 en Paraguay, Renzo Revoredo remarca asimismo que “ahora toca evaluar toda la preparación, que sí se hizo de buena manera, más allá de que no se consiguieron los resultados”, y de esa forma analizar a fondo los problemas arrastrados con respecto a la formación de jugadores jóvenes.