A Reimond Manco le preguntaron quién fue el mejor futbolista peruano en el extranjero y su respuesta sorprendió al entrevistador: “Es más que todos”

Reimond Manco fue uno de los jugadores que sorprendió a la afición su por su gran talento dentro del campo de juego. Sin embargo, ahora viene demostrando que tampoco pasa desapercibido cuando tiene que estar frente al micrófono y la cámara. En esta nueva faceta de comentarista y analista de fútbol, el popular ‘Rei’ ha ganado mucha notoriedad en los últimos meses. A propósito de ello, al exAlianza Lima le preguntaron quién fue el mejor futbolista peruano en el extranjero y su respuesta sorprendió al entrevistador.

Manco fue entrevistado en el programa “Pa qué más”. Es en este espacio digital en donde habló de diferentes temas. Una de las preguntas fue en relación al jugador peruano más exitoso en el extranjero. Es entonces cuando Reimond no dudó en expresar su sentir.

“Creo que eso es un secreto a voces. Pizarro es por lejos. Por logros, títulos, por los clubes donde jugó, Claudio. Y no es más que Jefferson, es más que todos por lo que la logrado como jugador”, señaló Manco.

“Te juro que para mí, yo no sabía”, respondió el entrevistador bastante sorprendido con lo dicho por Manco. Cabe destacar que el conductor le había dado a escoger a Manco entre Jefferson Farfán y el ‘Bombardero de los Andes’.

Pizarro fue goleador y referente en su paso por el Bayern Múnich. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Reimond Manco?

“Mejor carrera Claudio, pero talento Jefferson”, “Nadie se compara a Claudio”, “Lo que hizo Claudio no se compara con nada, pero hay que reconocer que la ‘Foquita’ la rompió toda”, “Todos hablan de Claudio y de Farfán”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.





Reimond Manco y los halagos a Paolo Guerrero por su buen momento en Alianza Lima: “No son consecuentes”

Reimond Manco se ha transformado en un personaje de tendencia a medida que pasa el tiempo debido a sus declaraciones sobre diferentes temas. En los últimos días, el exjugador de la selección peruana habló sobre el reciente partido de Paolo Guerrero en Alianza Lima y las alabanzas que ha obtenido de una parte de la prensa por lograr su primer tanto en la Liga 1.

“A mí me parece extraordinario que Paolo Guerrero esté jugando, es un referente, Paolo no tiene que demostrarle nada a nadie, es alguien que está recuperando su fútbol. No sé si llegue a tener el mismo nivel que tuvo en un primer momento, pero en un buen nivel puede servirle mucho a Alianza, pero todavía no ha llegado a ese momento”, empezó diciendo Manco en “Fuera del sistema”.

Luego, Reimond añadió: “Eso (sobre decir ‘figura’) creo que es parte de la cultura, somos un país sensacionalista, pero (la gente) no es consecuente con lo que dice. Yo también he escuchado a la hora que comentan los partidos, hay gente que dice que es la figura del partido, es extraordinario, pero dos días antes lo estaban matando. Entonces, no son consecuentes con lo que dicen. Cuando me refiero al ‘matar’ es que decían que no estaba en forma, no estaba por 90 minutos ni para la selección peruana, después a los dos días hace un gol y ya lo están pidiendo a la selección, entonces no son consecuentes con lo que dicen”.