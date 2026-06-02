A solo pocos días de que inicie oficialmente el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. Sin embargo, es común que durante esta época mundialista diversos especialistas pronostiquen los países candidatos a levantar la copa, basándose en estadísticas, figuras y el momento de cada selección, entre otros factores. En ese contexto, un reconocido matemático alemán volvió a acaparar la atención de los hinchas y de los medios deportivos luego de predecir al próximo campeón del mundo en la presente edición. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

METEMÁTICO ALEMÁN PROYECTA QUIÉN GANARÁ LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

En una entrevista con el diario El Confidencial, Joachim Klement volvió a pronosticar qué selección podría alzarse con el trofeo de la FIFA en el Mundial 2026, lo cual ha llamado la atención de más de uno en las redes sociales. Y es que, sus antecedentes respaldan su reputación, ya que acertó a los campeones de las ediciones de 2014, 2018 y 2022 (Selección de Alemania, Selección de Francia y Selección de Argentina), por lo que muchos hinchas y periodistas deportivos lo consideran un “oráculo” que incluso ha superado la fama del Pulpo Paul. Así, de acuerdo con el economista y matemático, el país ganador de la presente edición será Países Bajos, pese a que no se encuentra entre los favoritos.

Para pronosticar a un campeón, Klement se basa en cuatro factores que, según su análisis, pueden determinar el éxito de las selecciones en competiciones internacionales: la población del país, los ingresos nacionales, las condiciones climáticas y la posición actual en el ranking de la FIFA. Por consiguiente, estas variables explican alrededor del 50 % de los resultados, mientras que la otra mitad estaría influenciada por elementos aleatorios o circunstancias impredecibles asociadas a la denominada “suerte” como, por ejemplo, las decisiones arbitrales, el estado de la cancha, entre otros. Aun así, el especialista señaló que mantendrá este método incluso si no logra acertar el resultado final en esta oportunidad.

“‘¿Cambiaría su modelo si los holandeses no levantan la copa?’ Para nada, el modelo seguirá siendo el mismo, pero mucha gente que ahora piensa que tengo una bola de cristal y que no puedo equivocarme aprenderá la lección que tantos inversores aprenden todo el tiempo: no existe un pronóstico perfecto que funcione siempre. Cualquier pronosticador racional situaría a España o a Francia como las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo. La única razón por la que predigo que Países Bajos ganará la Copa del Mundo es porque el elemento de la suerte en mi simulación situó a Países Bajos por delante de España en la semifinal. Pero si juegas ese partido cien veces, España lo ganaría más de la mitad de las veces", explicó.

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO FORMATO DEL MUNDIAL 2026?

De acuerdo con la plataforma Hiraoka, el Consejo de la FIFA aprobó el nuevo formato del Mundial 2026, donde contempla 12 grupos de cuatro selecciones en el torneo que inicia desde el 11 de junio al 19 de julio. Y es que, con este sistema, avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Durante la competencia internacional habrá 16 sedes, por lo que Estados Unidos será el país con más ciudades anfitrionas, con un total de 11, donde recibirán a las selecciones con sus máximas figuras del fútbol.

En cuanto a la adquisición de entradas, el organismo regulador del fútbol mundial informó que los aficionados interesados en recibir detalles sobre la compra de tiques para el Mundial 2026 deben registrarse en su sitio web oficial (LINK), completando datos como nombre, correo electrónico e idioma. Tras enviar el formulario, recibirán en su bandeja de entrada una serie de novedades sobre la venta de boletos para el torneo más importante del mundo.