Por Redacción EC

A solo pocos días de que inicie oficialmente el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. Sin embargo, es común que durante esta época mundialista diversos especialistas pronostiquen los países candidatos a levantar la copa, basándose en estadísticas, figuras y el momento de cada selección, entre otros factores. En ese contexto, un reconocido matemático alemán volvió a acaparar la atención de los hinchas y de los medios deportivos luego de predecir al próximo campeón del mundo en la presente edición. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.