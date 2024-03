Además de GOLPERU y Liga 1 Max: en qué canal también se podrá ver el fútbol peruano

A partir de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, los miles de hinchas de los diferentes equipos del país tendrán más acceso para ver a sus clubes. Y es que, hace unos días se anunció oficialmente que un canal de cable se unirá a GOLPERU y Liga 1 Max para transmitir los partidos del fútbol peruano. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ LA LIGA 1 TE APUESTO 2024?

De acuerdo se comunicó por medio de las redes sociales, el nuevo canal que también pasará los partidos de la Liga 1 Te Apuesto 2024 será Nativa solo para el encuentro entre Cusco FC vs Unión Comercio correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura. Hasta el momento no se sabe si pasará más partidos del torneo local. Por consiguiente, te compartimos los canales de las diferentes empresas de cable para que no te pierdas de este entretenido enfrentamiento:

Televisión digital terrestre (TDT): 18.1 y 20.3

Movistar TV: canal 36 (SD) y 736 (HD)

Claro: canal 31 (SD) y 516 (HD)

Best Cable: canal 15

¿CUÁLES SON LOS CANALES QUE TRANSMITE LA LIGA 1 TE APUESTO 2024?

L1 Max: Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cienciano, César Vallejo, Sport Huancayo, UTC, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Los Chankas, Atlético Grau, Alianza Atlético, Unión Comercio, ADT

FIXTURE DE LA LIGA 1 TE APUESTO 2024

Fecha 9

Melgar vs. Cienciano

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Cusco FC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. ADT

UTC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. Universitario

Atlético Grau vs. Carlos Mannucci

ALianza Lima vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Alianza Atlético

Fecha 10

ADT vs. Cienciano

Los Chankas vs. Melgar

Cienciano vs. UTC

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Unión Comercio vs. César Vallejo

Universitario vs. Alianza Atlético

Fecha 11

Sport Huancayo vs. Cienciano

César Vallejo vs. Comerciantes Unidos

Alianza Atlético vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. ADT

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Atlético Grau

Melgar vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Universitario

Fecha 12

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Melgar

Carlos Mannucci vs. UTC

Los Chankas vs. Sport Huancayo

Unión Comercio vs. Universitario

Sporting Cristal vs. Cusco FC

ADT vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 13

Cusco FC vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. ADT

Universitario vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Sporting Cristal

Melgar vs. Alianza Lima

UTC vs. Atlético Grau

Sport Huancayo vs. Carlos Mannucci

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Unión Comercio

Fecha 14

Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio

Carlos Mannucci vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. UTC

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

ADT vs. Universitario

Los Chankas vs. Cusco FC

Cienciano vs. César Vallejo

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Sport Boys

Fecha 15

Alianza Atlético vs, Cienciano

UTC vs. Melgar

Unión Comercio vs. ADT

Universitario vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau

Cusco FC vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

Fecha 16

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

ADT vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Universitario

Atlético Grau vs. Cusco FC

Carlos Mannucci vs. César Vallejo

Los Chankas vs. Alianza Atlético

UTC vs. Sport Boys

Fecha 17