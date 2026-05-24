Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera y ahora tendrá por delante una agenda cargada de competencias internacionales. Tras hacer historia al convertirse en el primer tenista peruano en alzar un trofeo de categoría ATP 500 en Hamburgo, el deportista pasará rápidamente de la celebración a uno de los retos más importantes del circuito mundial: Roland Garros. Con apenas 22 años y un ascenso meteórico en el ranking mundial, el joven atleta no solo encara el desafío inmediato sobre la emblemática arcilla del Grand Slam francés como cabeza de serie, sino que además ya tiene trazada una exigente hoja de ruta que lo llevará a través de los torneos más prestigiosos de la temporada de césped, culminando en la mística superficie de Wimbledon. A continuación, te compartimos su agenda completa.

¿QUÉ TORNEOS JUGARÁ IGNACIO BUSE TRAS SU TÍTULO EN HAMBURGO?

La primera parada de Buse será Roland Garros, campeonato que se juega en Francia y que es considerado uno de los cuatro torneos más importantes del tenis mundial. El peruano debutará en la primera ronda frente al ruso Andrey Rublev, actual número 13 del ranking ATP y uno de los jugadores más experimentados del circuito internacional.

Después de su participación en París, el calendario continuará con la temporada de césped, una superficie distinta a la arcilla y mucho más rápida para el juego. Entre los campeonatos que disputará aparecen:

Segunda semana de junio (desde el día 8): Iniciará su preparación en césped compitiendo en el BOSS Open de Stuttgart (Alemania) o en el Libema Open de ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), ambos certámenes de nivel ATP 250 (torneos regulares del circuito).

Iniciará su preparación en césped compitiendo en el BOSS Open de Stuttgart (Alemania) o en el Libema Open de ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), ambos certámenes de nivel ATP 250 (torneos regulares del circuito). Tercera semana de junio (desde el día 15): Elevará el nivel de exigencia en torneos ATP 500 (competencias de mayor nivel y puntaje), teniendo como opciones el Terra Wortmann Open en Halle o el tradicional HSBC Championships en el Queen’s Club de Londres.

Elevará el nivel de exigencia en torneos ATP 500 (competencias de mayor nivel y puntaje), teniendo como opciones el Terra Wortmann Open en Halle o el tradicional HSBC Championships en el Queen’s Club de Londres. Cierre de mes (29 de junio al 12 de julio): Afrontará el tercer Grand Slam (los cuatro torneos más grandes e importantes del año) en Wimbledon, buscando trasladar su gran momento actual al césped londinense.

Ignacio Buse. | Foto: AFP / FILIPPO MONTEFORTE

¿POR QUÉ LA ACTUACIÓN DE IGNACIO BUSE EN ALEMANIA SE CONSIDERA UN HECHO SIN PRECEDENTES?

El éxito obtenido recientemente en el Bitpanda Hamburg Open representa un antes y un después para el deporte de nuestro país porque significó acabar con una racha de 19 años en la que ningún tenista de Perú lograba adjudicarse un campeonato de este nivel; el último en conseguir algo semejante había sido Luis Horna en 2006. El trofeo se definió en un emocionante encuentro a tres sets, lo que obligó a jugar el máximo de tiempo posible, frente al estadounidense Tommy Paul con un marcador final de 7-6, 4-6 y 6-3.

En su ruta hacia la gloria, Buse demostró una madurez asombrosa al doblegar a rivales de élite como el mencionado Paul (número 25 del mundo), además de superar al campeón de la edición anterior y a un especialista con pasado de ganador en torneos Masters 1000, que es la categoría que le sigue en importancia a los Grand Slams. Al finalizar la semana, el peruano obtuvo una calificación de desempeño de 7.8 puntos, confirmando que su nivel actual puede competir con cualquiera.

Así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500. / picture alliance

¿CÓMO HA BENEFICIADO EL TÍTULO DE HAMBURGO SU ESTATUS EN EL CIRCUITO?

Los puntos acumulados con el campeonato provocaron que Buse diera un salto impresionante en la tabla general, moviéndose desde la casilla 57 directo hasta la posición 31 de la clasificación mundial. Esta es la mejor ubicación que ha registrado en toda su vida y representa una línea que el tenis local no cruzaba desde que Jaime Yzaga lo hiciera a finales de la década de los 80. Gracias a este nuevo ranking, en Roland Garros cuenta con el beneficio de ser “sembrado”, lo que le permite esquivar enfrentamientos contra las ocho principales raquetas del planeta durante las primeras fases.

Además del prestigio deportivo, el campeonato le otorgó una bolsa de premios de 484.000 dólares, lo que supone la mayor remuneración económica que ha percibido en un solo evento hasta la fecha. El impacto de su juego incluso motivó un saludo público en redes sociales por parte del mismísimo Novak Djokovic, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, quien vaticinó que este título es apenas el arranque de una trayectoria que promete estar llena de triunfos internacionales, según informa Infobae.