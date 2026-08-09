Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas más importantes en la carrera del capitán argentino, murió durante la madrugada del último sábado a los 68 años en Rosario, luego de permanecer internado en los últimos días. Su partida generó numerosas muestras de afecto y también hizo que algunos momentos familiares del pasado volvieran a cobrar protagonismo en redes sociales. Entre ellos aparece una escena registrada después de la consagración de Argentina en la Copa América 2021, cuando Lionel Messi logró levantar por primera vez un gran título con la selección. En aquella ocasión, las restricciones sanitarias impidieron que Jorge acompañara personalmente a su hijo, pero ambos encontraron una manera de compartir la emoción de aquella histórica conquista.

¿CÓMO FUE EL EMOTIVO MOMENTO ENTRE LIONEL Y JORGE MESSI?

Luego de vencer a Brasil en el Maracaná y conquistar la Copa América 2021, Lionel Messi permaneció sentado sobre el césped con su teléfono en las manos. En la pantalla aparecía Jorge durante una videollamada.

El futbolista escuchaba a su padre, emocionado. En un momento, el capitán argentino apartó la mirada, giró la cabeza y se secó las lágrimas antes de volver a observar el celular. La escena reflejó su cercanía y quedó entre los recuerdos de aquella celebración.

¿POR QUÉ JORGE MESSI NO PUDO ESTAR CON SU HIJO?

Aquella Copa América se disputó durante un rebrote del coronavirus y bajo estrictas medidas sanitarias. Los partidos se jugaron sin público, por lo que los familiares tampoco pudieron acompañar a los jugadores en los estadios. Así, Jorge tuvo que seguir a distancia el título de su hijo y felicitarlo mediante una llamada.

El video volvió a difundirse tras conocerse la muerte de Jorge.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PARTIDA DE JORGE MESSI?

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó que Jorge murió a los 68 años, a las 2 de la madrugada del sábado 8 de agosto, mientras permanecía internado. El comunicado fue firmado por su director médico, Carlos Mackey, y no se informaron las causas del fallecimiento.

La institución explicó que buscaba proteger la intimidad familiar. En ese sentido, indicó que “no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”. La familia también había pedido respeto por tratarse de una situación “estrictamente privada y familiar”.

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS MESES DE JORGE MESSI?

Durante el Mundial 2026, la salud de Jorge generó preocupación. En junio, la familia confirmó que permanecía bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro, y pidió respeto por tratarse de un asunto privado.

Tras el Mundial, Lionel permaneció en Rosario junto a su padre hasta el 29 de julio, cuando regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos de Inter Miami. Posteriormente, Jorge fue internado por un agravamiento de su enfermedad y murió en Rosario, según informa La Nación.

Jorge Messi junto a su hijo. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ PAPEL TUVO JORGE EN LA CARRERA DE SU HIJO?

Jorge no solo acompañó a Lionel como padre, sino que también fue su representante y consejero. Impulsó sus primeros pasos en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys y ayudó a concretar su llegada a España a los 13 años para incorporarse al Barcelona.

El club asumió su tratamiento por déficit de hormona de crecimiento. Años después, en 2007, Jorge participó junto con su familia en la creación de la Fundación Leo Messi.

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