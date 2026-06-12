Por Manuel Gomez

El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. De esta manera, se disputará un récord de 104 partidos en 16 estadios repartidos en los tres países sede. En ese contexto, un importante recinto de Norteamérica recibirá a dos equipos que definirán al campeón de la Copa Mundial de la FIFA, en un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.