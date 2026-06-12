El Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol se han preparado arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Así, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. De esta manera, se disputará un récord de 104 partidos en 16 estadios repartidos en los tres países sede. En ese contexto, un importante recinto de Norteamérica recibirá a dos equipos que definirán al campeón de la Copa Mundial de la FIFA, en un escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Tras el inicio de la Copa Mundial 2026, el pasado 11 de junio, muchos hinchas se mantienen a la expectativa por el desempeño de sus selecciones en busca del ansiado trofeo. Por ello, siguiendo el cronograma de la FIFA, la final del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado al oeste de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), con una capacidad aproximada de 82 500 espectadores.

Asimismo, es importante mencionar que, este estadio multiusos, fue inaugurado en 2010 y es la sede de los New York Giants y los New York Jets. Además de albergar importantes eventos deportivos internacionales como, por ejemplo, fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la Selección de Chile se impuso a la Selección de Argentina en la tanda de penales, en una noche marcada por la presencia de Lionel Messi, conforme comparte TyC.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 inició oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.