Universitario cayó en la última fecha de la Liga 1. El cuadro crema, que llegaba como puntero en ese momento, fue vencido 2-0 por ADT en Tarma. Tras este resultado negativo, Jean Ferrari, administrador de la institución merengue, criticó el accionar del arbitraje. En este contexto, Alan Diez, conocido periodista deportivo, recriminó al directivo y aseguró que lo que dijo no es del todo cierto. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el arbitraje en el duelo entre Universitario y ADT?

Ferrari se mostró muy molesto luego de la derrota crema y señaló que el arbitraje influyó en el resultado ante ADT. “Vamos a mandar una carta de todas maneras, la verdad es que estamos furiosos, porque el arbitraje no puede darse de esa manera. Te expulsan al entrenador, sacan tarjetas amarillas, no es casualidad”.

Luego, el exjugador añadió: “Hay tanto llorón de otros equipos que salen, hablan, dicen y nosotros qué, estamos parados, esperando, mirando. Acá estamos jugando el campeonato”.

Alan Diez tuvo duras palabras hacia a Jean Ferrar por criticar el arbitraje: “También se han equivocado a favor de la ‘U’”

El periodista dijo lo siguiente sobre la crítica de Ferrari hacia el arbitraje en La Polémica de Latina. “Aquí, Jean, te equivocas, porque también se han equivocado a favor de la ‘U’. Por ejemplo, la tirada de pelota a Riveros, que hizo así y ni lo botaron. Hay jugadas y jugadas. Jean, tú tienes 20 años jugando al fútbol, yo tengo 34 de comunicador deportivo, te digo, la mayoría de los árbitros, en todos estos años, se han inclinado para ser regulares para abajo. Se han equivocado para todos”.





Cuáles son los próximos partidos de Universitario en el Torneo Apertura 2024

Fecha 15: Recibir a Sporting Cristal



Fecha 16: Visitar a Cienciano



Fecha 17: Recibir a Los Chankas

‘Toro’ Cantoro asegura que Universitario será campeón y el ‘Condor’ Mendza le dio polémica respuesta: “No hables mucho”

Mauro Cantoro y Andrés Mendoza, exfutbolistas de los merengues y celestes, respectivamente, tuvieron una conversación subida de tono que generó comentarios en redes sociales.

En medio de un diálogo que tuvieron el ‘Toro’ y el ‘Cóndor’ en el programa Desmarcados, el segundo le señaló al primero que no hablaba con él cuando propuso hacer una apuesta para ver qué equipo sería campeón. “No, a ti no, yo no estoy hablando contigo”, le dijo Mendoza a Cantoro.

El exdelantero de Brujas de Bélgica volvió a arremeter contra el exUniversitario. “¿Tú también quieres entrar?”. Esto, como era de esperarse, provocó la molestia del exgoleador de los cremas. “Yo sí creo que la ‘U’ va a ser campeón”, respondió Cantoro.

Por último, Mendoza dejó una frase que ‘encendió’ la mesa: “Cuando yo apuesto la ‘U’ contra Cristal nunca pierdo”.

Resultados de la fecha 14 del Torneo Apertura

Viernes 3 de mayo

- ADT 2-0 Universitario (estadio Unión Tarma)

- Cienciano 1-1 César Vallejo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima 1-0 UTC (Estadio Nacional)

Sábado 4 de mayo

- Los Chankas 2-0 Cusco FC (estadio Los Chankas)

- Comerciantes Unidos 3-1 Unión Comercio (estadio Germán Contreras Jara)

- Carlos A. Mannucci 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio Mansiche)

Domingo 5 de mayo

- Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético (estadio Alberto Gallardo)

- Melgar 2-1 Sport Boys (15:00 horas / estadio Monumental UNSA)

Lunes 6 de mayo

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (14:30 horas / estadio Campeones del 36)