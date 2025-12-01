En la actualidad, Alex Valera se ha convertido en un jugador fundamental en el plantel de Universitario de Deportes, siendo uno de los artífices del tricampeonato, gracias a su amor a la camiseta y olfato goleador. De hecho, su gran actuación en las canchas lo llevó a tener su primera experiencia en el extranjero, precisamente en Al Fateh de Arabia Saudita, en 2022. Sin embargo, no todo fue como esperaba, pues el popular ‘Nazario’ reveló en una entrevista que atravesó por muchas situaciones difíciles por parte del club del Medio Oriente, lo que marcó una amarga experiencia en su carrera profesional y personal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO ALEX VALERA SOBRE LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFRIÓ EN AL FATEH?

En dialogo para el programa ‘Habla chino’, Alex Valera reveló que, tras su primera experiencia futbolística fuera del país, no guarda los mejores recuerdos. Y es que, en 2022, el delantero de la selección peruana integró el plantel de Al Fateh de Araba Saudita; sin embargo, los pocos minutos, la falta de gol y el incumplimiento de pagos por parte del club llevaron a que regresara con bombos y platillos a Universitario de Deportes. Según el popular ‘Nazario’, le tocó vivir una situación de discriminación y rechazo por parte del comando técnico y los dirigentes del club, aunque esto le sirvió para madurar como persona y profesional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Sí, pasé muchas cosas de discriminación. Pasé por mucho rechazo del entrenador y por los dirigentes del club. Yo en ningún lugar he tenido problemas, siempre he tratado de ser profesional en todo. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? No estuve 100% entregado por cosas extradeportivas. Son costumbres diferentes, distintas, pero sobre todo que fui solo. No sabía el idioma. No, son cosas que te ayudan a madurar. Fue mi primera experiencia afuera. Me tocó la más dura, pero son experiencias que uno tiene por si toca salir de nuevo“, contó Valera para dicho medio.

¿QUIÉN DEBE SER EL DELANTERO DE LA SELECCIÓN PERUANA, SEGÚN RICARDO GARECA?

“De acuerdo, pero en esto quiero ser prudente. Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a pocos. Hoy en día es una realidad, entonces podría llegar a ser el titular”, empezó diciendo el ‘Tigre’ en entrevista con Pase Filtrado.

Sin embargo, el argentino también se mostró cauto con la posibilidad de que aparezca un nuevo valor. “Pero también podría decirte que no estoy de acuerdo, porque puede surgir algún valor más importante. Me sorprende hasta dónde ha llegado, fue algo increíble. Nos encanta por su historia de vida“.

VIDEO RECOMENDADO