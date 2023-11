El clásico de la final de vuelta de la Liga 1 2023 cada vez se calienta más. Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este miércoles 8 de noviembre y, con el pasar de las horas, aparecen nuevos personajes relacionados a ambos clubes que opinan sobre lo que será el partido del año en el fútbol peruano. En esta ocasión, Raúl Fernández, campeón con la ‘U’ en 2009, publicó una historia muy particular sobre la polémica actitud de Ángelo Campos, golero blanquiazul, en la previa del choque se dio en el estadio Monumental el último sábado.

“Algunos querrán parecer Superman”: la reacción de Raúl Fernández tras el gesto de Ángelo Campos en el Monumental

Fernández, muy querido por los hinchas merengues tras ser figura en la obtención del título nacional en 2009, luego de vencer a Alianza Lima en la definición, utilizó su cuenta de Instagram para republicar una llamativa historia.

En dicha historia se ve un video hecho por un hincha que compara la actitud de Campos del último sábado, cuando se puso la bandera de Alianza sobre la espalda para calentar, y el apelativo de ‘Superman’ con el que fue conocido Fernández. “Algunos querrán parecer Superman...”, empieza señalando dicho material audiovisual. Esta situación en redes sociales no ha pasado desapercibida entre los aficionados de los dos equipos más populares del fútbol peruano.

Recordemos que Fernández es considerado como uno de los mejores jugadores en el título nacional ganado en 2009 por el equipo de Ate. El portero, a través de sus grandes atajadas, fue figura del cuadro crema en varios partidos de aquella temporada y destacó de gran manera en las dos finales disputadas ante Alianza Lima.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el caso de Ángelo Campos?

Fossati también fue consultado sobre la actitud de Ángelo Campos en la previa de la primera final en Ate. Como se recuerda, el portero salió a calentar alzando una bandera de Alianza Lima. “Me causó mucha sorpresa, yo estaba en el vestuario y no vi nada (...). No me gusta hablar de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal, pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.



Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.



Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

