Alianza Lima hizo respetar su casa ante Universidad Católica de Ecuador. El cuadro victoriano, en base a buen fútbol y goles en momentos oportunos, venció 2-0 al equipo brasileño y quedó en una inmejorable posición de cara al duelo de vuelta, a jugarse en Quito el próximo miércoles 20 de agosto. En este sentido, te vamos a contar cuáles son los resultados que le sirven a los ‘Íntimos’ para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto blanquiazul llega al duelo en Quito con la ventaja de que un empate le asegura su permanencia en el torneo internacional. Incluso una victoria, sin importar el marcador, lo colocaría directamente en la siguiente ronda, lo que significaría una gran noticia para su fiel hinchada.

No obstante, si cae por un gol de diferencia, aún mantendría viva la ilusión de seguir en carrera. En cambio, una derrota por dos tantos llevaría la definición a los penales, instancia impredecible y de alto riesgo. Cualquier tropiezo mayor a esa diferencia marcaría su despedida del certamen continental.

¿Qué dijo el técnico de Alianza Lima sobre la victoria en Copa Sudamericana?

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, se refirió a lo que fue el triunfo de su equipo. “En el primer tiempo estábamos más cerca del segundo que del primero, estábamos muy acelerados yen el momento que estábamos un poquito confusos encontramos los goles”, dijo en conferencia.

Asimismo, el popular ‘Pipo’ agregó: “Físicamente el equipo está muy bien y por eso ganamos. Hoy ganamos el primer tiempo, falta el segundo en la altura, con tranquilidad. Va a ser difícil como todos los que nos tocó”.

Por último, el argentino reveló cuáles son sus deseos de cara al futuro. “Somos de tener planificación larga. Hace 15 días dimos los dos meses del cronograma de trabajo tanto de agosto-septiembre, y días libres que daremos el plantel. Me siento cómodo en el club Alianza Lima. Dios quiera que nos podamos quedar”.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)