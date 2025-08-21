El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido por los fuertes desmanes que se produjeron en las tribunas del estadio Libertadores de América. Las imágenes de violencia que se dieron en las graderías han dado la vuelta al mundo. A propósito de ello, una de las preguntas que se hacen los fanáticos del fútbol es si la Conmebol sancionará a ambos clubes dejándolos eliminados de dicha competencia, lo que podría provocar que Alianza Lima acceda directamente a las semifinales.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria. En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, fue el comunicado emitido por la Conmebol.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Finalmente, la Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse”, finalizó así el mensaje del máximo ente rector del fútbol sudamericano.

Universidad de Chile, por su parte, dio el siguiente mensaje: “La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol“.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el triunfo de Alianza Lima en Ecuador?

Néstor Gorosito, técnico de la institución victoriana, se mostró muy agradecido con el apoyo de su hinchada. “Te conmueve lo de la gente, impresionante, la cantidad de gente que vino de nosotros, viajando 30 y picos de horas, 40 horas, de micro, muy agradecido, el plantel trata de responder, brindándose completo, a nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos, a donde vamos nos sentimos locales, muy agradecido para con toda la gente”.

Sobre el rival que podrían enfrentar en cuartos de final, ‘Pipo’ no mostró preferencia. “De preferir, no prefiero a ninguno, todos los que han llegado hasta acá por méritos propios, vamos enfrentando cada vez a equipos más difíciles porque se van manteniendo, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitante, que lo hemos hecho muy bien, de local también”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza volverá a jugar este domingo 24 de agosto. Su duelo será nada menos que ante Universitario, en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este esperado encuentro está pactado para iniciarse a las 5:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 24 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Alianza Atlético