Alianza Lima inició la temporada 2026 con una amarga derrota por 2 a 1 frente a Independiente por la Serie Rio de la Plata. Esto, sin duda, ha dejado una serie de críticas y dudas entre los hinchas debido a que el equipo está a poco de debutar oficialmente en la primera fase de la Copa Libertadores. Por su parte, el técnico argentino Pablo Guede restó importancia a este resultado, argumentando que el principal objetivo de esta primera prueba fue evaluar el desempeño defensivo de los futbolistas. Sin embargo, Peter Arévalo, conocido popularmente como Mr. Peet, analizó la situación del conjunto blanquiazul y sostuvo que el club tiene la obligación de ganar la Liga 1, además de la responsabilidad de obtener un buen resultado a nivel internacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MR PEET SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ALIANZA LIMA EN LA LIGA 1 Y COPA LIBERTADORES 2026?

A través de su programa digital ‘Madrugol’, Mr. Peet analizó la primera presentación de Alianza Lima en la temporada 2026, disputada en condición de amistoso en la Serie Rio de la Plata que se disputa en Uruguay. Si bien es cierto, el conjunto blanquiazul no tuvo un buen arranque, ya que perdió 2 a 1 frente a Independiente, el técnico Pablo Guede se mostró satisfecho por la actitud que tuvo el equipo para cumplir con el plan de juego diseñado para este partido, restándole importancia al marcador.

Posteriormente, el periodista deportivo analizó el plantel victoriano y enfatizó la necesidad de obtener títulos tanto en el torneo local como sacar buenos resultados en el ámbito internacional, debido al sólido plantel conformado para este año. “A nivel local tienes la necesidad y obligación de ganar la liga, y a nivel internacional tienes la responsabilidad por todo lo que hizo Alianza a nivel internacional la temporada anterior. Alianza tiene con que, yo no voy a entrar a temas de comparación. Hoy no hay forma de comparar nada”, comentó Arévalo.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ LA NACHE BLANQUIAZUL 2026?

La Noche Blanquiazul, que se llevará a cabo este 24 de enero de 2026, tendrá más de una sorpresa, pues el Inter Miami, vigente campeón de la MLS, enfrentará al conjunto peruano en el Alejandro Villanueva, conocido como Matute. De esta manera, con la compañía de la hinchada local, este partido promete convertirse en uno de los más atractivos del año, debido a la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y más figuras.

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre el conjunto victoriano y Las Garzas será emitido por Latina (2.1 HD y 2.2 estándar), según se dio a conocer durante su preventa. De acuerdo con el canal, la transmisión oficial comenzará a las 8:00 p. m., con una previa especial. Asimismo, los seguidores podrán seguir la cobertura mediante la página web y la aplicación del canal en señal abierta. “Uno de los partidos más esperados este 2026: Alianza Lima vs Inter Miami, solo por Latina”, escribió el canal a través de sus redes sociales.