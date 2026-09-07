El fútbol peruano ya tiene marcada una fecha especial en el calendario. Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de setiembre, por la novena jornada del Torneo Clausura 2026, en un duelo que llega con ambos equipos necesitados de sumar para mantenerse en la pelea por el campeonato. El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

El clásico quedó programado para este sábado 12 de setiembre desde las 8:00 p. m. (hora peruana). El encuentro corresponde a la fecha 9 del Torneo Clausura y tendrá como escenario la casa de Alianza Lima, donde el conjunto blanquiazul será local ante su eterno rival.

Para los aficionados que seguirán el partido desde otros países, el horario será diferente. El pitazo inicial está previsto para las 9:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil será a las 10:00 p. m.. En México, el clásico comenzará a las 7:00 p. m.

¿Dónde ver el clásico por el Torneo Clausura 2026?

Los hinchas podrán seguir el Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO mediante L1 MAX, señal que posee los derechos de transmisión de los partidos del campeonato. También existe la alternativa de seguir el encuentro vía streaming a través de L1 Play, según la programación difundida para esta jornada.

El escenario elegido será el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Alianza Lima afrontará el clásico como local y el encuentro se disputará con presencia de su hinchada. La expectativa por las entradas ha sido alta desde que se confirmó la programación, con el club blanquiazul habilitando la venta de boletos para sus aficionados.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario al clásico?

El partido encuentra a Universitario entre los protagonistas de la parte alta del Clausura, mientras que Alianza Lima busca recuperar terreno después de dejar puntos en su visita a Juan Pablo II. El conjunto blanquiazul igualó 1-1 en Chongoyape por la octava jornada, resultado que complicó sus aspiraciones de acercarse a los primeros lugares.

La tabla explica buena parte de la importancia del clásico. Antes de completarse todos los partidos de la fecha 8, Universitario aparecía como líder con 17 puntos, mientras Alianza Lima figuraba octavo con 12 unidades. Por ello, una victoria blanquiazul permitiría recortar distancias, mientras que un triunfo crema reforzaría su posición en la lucha por el campeonato.

Un clásico clave en el Torneo Clausura

Alianza Lima y Universitario llegarán al clásico con la presión propia de una fecha importante del Clausura. Más allá de los tres puntos, el resultado puede marcar el rumbo anímico de los equipos para el tramo final del torneo y condicionar sus opciones en la disputa por el título nacional.

Matute será el escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad. Los íntimos buscarán hacer pesar su condición de local y el impulso de su público, mientras que Universitario intentará sumar en campo adversario para sostener su objetivo competitivo. El sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., el país volverá a detenerse para vivir el clásico del fútbol peruano.

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