Alianza Lima vive un momento bastante complicado en la Liga 1 2024. El último miércoles, el equipo victoriano cayó 2-1 ante Cienciano en Cusco y sumó su tercera derrota consecutiva. Los futbolistas blanquiazules terminaron muy molestos con la actuación del árbitro y, sobre todo, con la expulsión de Hernán Barcos a los 39 minutos del primer tiempo. En este contexto, Carlos Zambrano, uno de los jugadores más experimentados del plantel, hizo fuertes acusaciones contra los árbitros del fútbol peruano.

Alianza Lima | Zambrano hizo fuertes acusaciones contra el arbitraje tras la derrota ante Cienciano

Con el objetivo de mostrar su malestar con la actuación del árbitro del partido, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez y Carlos Zambrano se presentaron en conferencia de prensa y aseguraron que las decisiones del VAR los perjudican.

“Hay jugadas muy rochosas. No es excusarnos, pero estamos siendo perjudicados. Esperamos que esto cambie por el bien del torneo peruano. Se tienen que tomar acciones lo más pronto posible para que el fútbol peruano crezca, por el bien de todos los equipos. No solo porque Alianza sea perjudicado, hay clubes de provincia que también son perjudicados”, dijo Zambrano.

🗣 ¡LEVANTARON SU VOZ DE PROTESTA!

Carlos Zambrano, Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez salieron en representación del plantel de Alianza Lima 🔵⚪ para mostrar su disconformidad con el arbitraje tras la derrota ante Cienciano 🔴⚪. Los íntimos consideran que los están… pic.twitter.com/rmln1crW3J — Ovacion.pe (@ovacionweb) March 14, 2024

¿Qué dijo Adrián Arregui sobre los árbitros?

Arregui, futbolista argentino que recién llegó esta temporada a Alianza, también dio su descargo. “Es importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol y que los jugadores no puedan tener la certeza que se va a impartir justicia alguna. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados no solo nosotros. Es momento de que hablemos sobre eso”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Liga 1?

Alianza Lima no volverá a jugar hasta el 28 de marzo por la Liga 1. En dicha oportunidad, con la meta de salir de esta racha negativa, los ‘Íntimos’ recibirán a Los Chankas.

¿La ‘U’ o Alianza Lima? Esta es la mejor hinchada del Perú, según la IA

El ChatGPT fue consultado sobre el club peruano que tiene la mejor afición en el país y la respuesta que lanzó dejó sorprendido a más de un seguidor, pues dicha tecnología nombró a tres equipos que usualmente pelean el campeonato nacional y participan en torneos internacionales, como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“La pregunta sobre qué equipo peruano tiene la mejor hinchada es un tema muy debatido y subjetivo en el fútbol peruano. Los equipos más populares y con mayor cantidad de seguidores suelen ser Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, cada uno de estos equipos tiene una base de fanáticos muy apasionada y leal.”, indicó la IA.

“Universitario de Deportes y Alianza Lima suelen ser los más mencionados cuando se habla de la pasión y el fervor de la hinchada. Ambos equipos tienen una larga historia y una base de seguidores muy arraigada. Sin embargo, Sporting Cristal también cuenta con una hinchada fiel y entusiasta. En última instancia, la determinación de cuál equipo tiene la mejor hinchada suele ser subjetiva y puede variar dependiendo de la opinión personal y las experiencias de los aficionados”, agregó.

La banda de pop punk, Blink-182 confirmó que brindará concierto en el Perú el próximo 12 de marzo del 2024 en el Estadio San Marcos. Conoce la historia de sus integrantes en este video.