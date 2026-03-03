La disputa por el campeonato del Torneo Apertura de la Liga 1 cada vez se hace más reñida. Alianza Lima conserva la cima de la clasificación con 13 unidades, mientras que Universitario de Deportes permanece a la caza. Con doce encuentros restantes y el clásico aún por jugarse, la revisión del calendario se vuelve clave para definir qué club tiene más chances de celebrar primero en este 2026. A continuación, te contaremos quién tiene el fixture más complicado.
|Fecha 6
|Alianza Lima
|vs.
|Melgar
|Fecha 7
|Deportivo Garcilaso
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 8
|Alianza Lima
|vs.
|Juan Pablo II
|Fecha 9
|Universitario
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 10
|ADT
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 11
|Alianza Lima
|vs.
|Cusco FC
|Fecha 12
|Atlético Grau
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 13
|Alianza Lima
|vs.
|CD Moquegua
|Fecha 14
|Alianza Lima
|vs.
|Sporting Cristal
|Fecha 15
|Cienciano
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 16
|Alianza Lima
|vs.
|Los Chankas
|Fecha 17
|FC Cajamarca
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 6
|Los Chankas
|vs.
|Universitario
|Fecha 7
|Universitario
|vs.
|UTC
|Fecha 8
|Comerciantes Unidos
|vs.
|Universitario
|Fecha 9
|Universitario
|vs.
|Alianza Lima
|Fecha 10
|Universitario
|vs.
|Deportivo Garcilaso
|Fecha 11
|Melgar
|vs.
|Universitario
|Fecha 12
|Universitario
|vs.
|Alianza Atlético
|Fecha 13
|Juan Pablo II
|vs.
|Universitario
|Fecha 14
|Sport Boys
|vs.
|Universitario
|Fecha 15
|Universitario
|vs.
|Atlético Grau
|Fecha 16
|CD Moquegua
|vs.
|Universitario
|Fecha 17
|Universitario
|vs.
|Sport Huancayo
Alianza Atlético 0-0 ADT / Estadio Campeones del 36
FBC Melgar 1-2 Los Chankas / Estadio de la UNSA
Deportivo Garcilaso 2-3 Cienciano / Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal / Estadio IPD Huancayo
UTC 0-1 Alianza Lima / Estadio Héroes de San Ramón
Sport Boys 0-0 CD Moquegua / Estadio Miguel Grau
Comerciantes Unidos 3-1 Atlético Grau / Estadio Juan Maldonado
Juan Pablo II 2-1 Cusco FC / Complejo Deportivo Juan Pablo II
Universitario 1-0 FC Cajamarca / Estadio Monumental ‘U’
Viernes 6 de marzo
15:30 Atlético Grau vs. FC Cajamarca
Sábado 5 de marzo
11:00 CD Moquegua vs. Sport Huancayo
13:15 Comerciantes Unidos vs. UTC
16:30 Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
19:00 Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso
Domingo 8 de marzo
13:15 ADT vs. Juan Pablo II
15:30 Chankas CYC vs. Universitario
Lunes 9 de marzo
17:30 Cienciano vs. Sport Boys
20:30 Alianza Lima vs. Melgar