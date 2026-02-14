¡Alta tensión! Reimond Manco explota contra Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima

La eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ha desatado una tormenta interna en Matute. Tras el amargo empate 1-1 ante 2 de Mayo en Lima, el foco de las críticas no solo se centró en el resultado, sino en la cuestionada decisión de Paolo Guerrero de ceder un penal decisivo en el partido. El capitán blanquiazul prefirió no ejecutar el disparo, dejando la responsabilidad en manos de Eryc Castillo, quien finalmente erró la ocasión de cambiar el destino del equipo, quien necesitaba ganar para darle la vuelta a la llave, pues venía de perder por la mínima en Paraguay.

Este polémico episodio provocó la inmediata reacción de Reimond Manco, quien no tuvo reparos en cuestionar la actitud del “Depredador”. El exfutbolista puso en duda las razones del delantero y sugirió que hubo un trasfondo emocional que superó la jerarquía del capitán en un momento de máxima presión continental. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ EXPLICÓ PAOLO GUERRERO SOBRE EL PENAL?

El propio Guerrero asumió públicamente su responsabilidad tras el empate en el estadio Alejandro Villanueva. En zona mixta, reconoció que no atravesaba su mejor momento anímico ni físico para ejecutar el disparo. “¿El penal? No me sentía con confianza, asumo la responsabilidad”, declaró ante la prensa.

El atacante también admitió que la decisión pudo haber influido en el resultado final. “Yo creo que la culpa es mía por no patear el penal”, señaló, agregando que arrastraba cierto desgaste. “Venía con un poco de desgaste, pero asumo la responsabilidad”, reiteró, aceptando las críticas que surgieron tras la eliminación continental.

¿QUÉ LE REPROCHÓ REIMOND MANCO A PAOLO GUERRERO?

Para el exjugador de Alianza Lima, la explicación de Guerrero no resulta convincente dada su trayectoria competitiva. En el programa “Juego Cruzado” del canal digital Denganche, Manco fue tajante al señalar que el capitán sintió temor de cargar con el fracaso del equipo. “Yo creo que con todo lo que se ha vivido y ha pasado, tuvo miedo a fallar. Tuvo miedo de ser él el villano”, disparó el ahora comentarista.

El exvolante recordó el perfil competitivo de Guerrero y aseguró que siempre ha sido un futbolista obsesionado con el gol. “Paolo es el hambriento del gol. Toda la vida ha sido así; a Paolo le gusta hacer gol”, comentó, incluso relatando experiencias personales en partidos informales donde el delantero no toleraba no anotar. Dicho esto, Manco aseguró que al escuchar que no tenía confianza le resultó extraño, más aún considerando su experiencia y jerarquía, según recoge Infobae.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE PABLO GUEDE TRAS EL FRACASO INTERNACIONAL?

A pesar de la ola de críticas que exigen su salida inmediata, la dirigencia de Alianza Lima ha decidido mantener la calma y respaldar el proceso del técnico argentino. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, fue enfático al señalar que tanto el entrenador como los jugadores cuentan con respaldo.

El directivo reconoció el impacto negativo de la eliminación, pero subrayó que apenas van cuatro encuentros oficiales en este 2026, por lo que no habrá medidas drásticas inmediatas. “Sé que el golpe es duro, y las decisiones se toman con la cabeza fría y eso es lo que se va a hacer”, concluyó el representante de la institución victoriana.