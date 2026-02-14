Resumen

¡Alta tensión! Reimond Manco explota contra Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima | Composición EC: YouTube / Instagram
¡Alta tensión! Reimond Manco explota contra Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima | Composición EC: YouTube / Instagram
Por José Templo

La eliminación de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ha desatado una tormenta interna en Matute. Tras el amargo empate 1-1 ante 2 de Mayo en Lima, el foco de las críticas no solo se centró en el resultado, sino en la cuestionada decisión de Paolo Guerrero de ceder un penal decisivo en el partido. El capitán blanquiazul prefirió no ejecutar el disparo, dejando la responsabilidad en manos de Eryc Castillo, quien finalmente erró la ocasión de cambiar el destino del equipo, quien necesitaba ganar para darle la vuelta a la llave, pues venía de perder por la mínima en Paraguay.

Deportes

