GOLPERÚ despidió a varios periodistas y comunicadores debido a que ya no cuentan con todos los derechos de transmisión del torneo nacional. Esto generó diferentes reacciones en redes sociales, pues hay varios profesionales muy reconocidos y con gran trayectoria que no seguirán en dicha casa televisora. En este grupo se encuentra Ana Lucía Rodríguez, comunicadora que era conocida por cubrir todos los hechos noticiosos relacionados a Alianza Lima.

¿Ana Lucia Rodríguez irá la Liga 1 Max tras salir de GOLPERU? Esto dijo la exreportera del canal deportivo

En una entrevista para Infobae Perú, la popular ‘Analú' respondió sobre si hay alguna posibilidad de llegar al canal Liga 1 Max. Recordemos que en dicho espacio televisivo hay muchos periodistas que en algún momento también estuvieron en Gol Perú.

“Sí, hay mucha gente que está preguntando por eso. Por ahora no tengo nada con ningún otro canal. Si tuviera la oportunidad de ir a Liga 1 Max, creo que sí aceptaría. Tengo amigos que están trabajando ahí como Camila Zapata, Eduardo Combe, Talía Azcárate. Conozco a muchos que están ahí”, dijo la periodista a dicha web.

Asimismo, ‘Analú’ detalló cómo fue su salida de Gol Perú. “Yo me despedí de GOLPERU el 31 de octubre, no había querido hacerlo oficial o público porque no sabía lo que iba a pasar más adelante porque de repente iba a volver. Yo no fui despedida por Zoom, no fui parte de ese grupo de compañeros que salieron a fines de diciembre, siento que no me fui mal. Tampoco me fui por capacidad, fue más por un tema de planilla, por la cantidad de años que tenía en GOLPERU. Me fui triste porque pasé mucho tiempo ahí, conseguí muchos amigos. Fueron días muy tristes. Recibí apoyo de la gente, muy buenos comentarios y entendí que hice bien las cosas y por eso recibía el reconocimiento de las personas”.

¿Quiénes son los periodistas que no seguirán en Gol Perú?

Tras una serie de conflictos y sanciones económicas durante muchos años debido a la transmisiones, te presentamos a los 11 periodistas deportivos que ya no forman parte de GOLPERÚ este año:

Carolina Salvatore

Milena Merino

Giancarlo Granda

Nair Aliaga

Ana Lucía Rodríguez

Karla Chocano

Julián Fernández

Bruno Ginocchio

Sergio Moreno

Javier Sáenz

Titín Drago

¿Quiénes seguirán en Gol Perú?

Luego de que el Consorcio Fútbol Perú informara que más de diez periodistas deportivos no seguirán en mencionado canal, se pudo conocer que los únicos comunicadores que estarán frente a las pantallas de GOLPERÚ serán: Jorge Kieffer, Maxi Mendaña, Elo Bengooechea, Alexandra Del Solar y Ramiro Rodríguez.

Asimismo, el canal de Movistar TV todavía cuenta con algunos derechos de transmisión, como Universitario de Deportes, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal; aunque este último se tendrá que definir pronto la programación ya que La Academia descendió a la Liga 2 del fútbol peruano.

Por último, los cuatro clubes peruanos aún están con contrato vigente y continuarán todos sus partidos de locales durante la temporada de la Liga 1 2024. Como se sabe, la reducción de cobertura tras no contar con los derechos de TV hizo que se tomara la decisión de no contar más con sus trabajadores.

Qué es Gol Perú

GOLPERÚ es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV que fue lanzado en 2016. Su programación está estructurada principalmente por noticieros, programas de actualidad, programas de entrevistas, programas de análisis y microprogramas sobre el fútbol nacional e internacional.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.