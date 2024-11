Antes de que André Carrillo llegara a Corinthians de Brasil, club donde actualmente vive un gran presente futbolístico, el atacante peruano vivió una exitosa etapa en la liga de Arabia Saudita, jugando para los equipos Al Hilal y Al Qadisiyah a lo largo de 6 años. Considerando el tiempo que estuvo en esta competición y las ganancias que se obtienen en el Medio Oriente, se puede concluir que el futbolista obtuvo una fortuna realmente envidiable. Precisamente sobre su dinero habló recientemente la popular ‘Culebra’ en una entrevista, donde contó cómo lo utiliza pensando en él y en su familia.

¿QUÉ HACE ANDRÉ CARRILLO CON EL DINERO QUE GANÓ EN ARABIA SAUDITA?

En entrevista para el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, el delantero peruano confesó estar invirtiendo su dinero en diversos proyectos, entre ellos el sector inmobiliario, con el objetivo de asegurar su futuro financiero. En este sentido, explicó que todo lo realiza con cautela, evitando tomas decisiones apresuradas.

“Estoy enfocado en algunas que otras inversiones, sin desenfocarme del fútbol, que es lo principal. Como todo mundo, bienes raíces, préstamos a constructoras, he tenido uno que otro préstamo, que ha pagado una muy buena rentabilidad. Así que por ese lado estoy tranquilo, no me quiero alocar tampoco y tomar decisiones erradas, pero pienso que estoy organizándome bien para mi futuro”, reveló.

Si bien reveló que cuenta con el apoyo de gente de confianza en los proyectos donde se involucra, el jugador de 31 años aseguró que él toma las decisiones finales, según recoge Infobae Perú.

“Con mi hermano tengo muchas conversaciones, normalmente soy yo quien administra el dinero que he podido ganar con el fútbol y tengo una persona de confianza con la que consulto mucho, hago un tipo de inversiones, pero soy yo el que toma las decisiones”, sostuvo.

André Carrillo en el Al Hilal. Foto: Twitter

¿QUÉ LE GUSTARÍA HACER A ANDRÉ CARRILLO TRAS SU RETIRO?

El volante de Corinthians reveló que tras su retiro planea seguir vinculado al fútbol; sin embargo, destacó que no se ve ejerciendo como entrenador. “Siento que no tengo la personalidad de ser técnico, pero me encantaría continuar en algo relacionado al fútbol, no como técnico principal, de momento, vamos a ver cuando me retire”, comentó.

Asimismo, descartó rotundamente la posibilidad de convertirse en comentarista deportivo, como otros exfutbolistas peruanos, a quienes considera en su mayoría que buscan notoriedad a través de la controversia.

“Hay muchos que se hacen polémicos porque están queriendo crear contenido, porque se han gastado todos los ahorros y tienen que ser polémicos para generar polémico. De principio no me veo comentado, pero puede ser una que otra vez sea invitado y eso, pero de momento no me veo, vamos a ver qué pasa cuando me retire, ni lo he pensado”, indicó.

Por último, Carrillo aseguró que está dispuesto a usar su imagen para ciertos proyectos, pero no tiene interés en convertirse en una figura mediática. “Utilizar la imagen sí, pero estar en la televisión, no. Me gusta mantenerme perfil bajo, con la familia y los amigos, por la sombrita, sin aparecer mucho, mejor”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO ANDRÉ CARRILLO SOBRE SU AUSENCIA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

La decisión de Jorge Fossati de no incluir a André Carrillo en la lista de convocados de la ‘Bicolor’ para los cruciales encuentros ante Chile y Argentina causó gran sorpresa entre los hinchas peruanos, considerando el buen nivel que el jugador está mostrando en Corinthians.

Consultado al respecto, el extremo contó que, pese a que no fue llamado, mantiene una buena relación con Fossati. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club, para cuando me toque estar, llegar al ciento por ciento”, expresó.