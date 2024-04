Recientemente, el comentarista deportivo se vio envuelto en una polémica debido a acusaciones en su contra por parte de Jean Deza, referentes a su época como representante de deportistas. Si bien el tema estaba siendo olvidado, sobre todo, después de que Rebagliati respondiera y tratara de defenderse, ahora Andrés ‘Condor’ Mendoza reveló que vivió una experiencia similar con él, reavivando la controversia.

¿Qué dijo ‘Cóndor’ Mendoza contra Diego Rebagliati?

En una reciente entrevista para Tinbet Andrés Mendoza fue consultado por las acusaciones de Jean Deza contra Diego Rebagliati. Dado que la polémica fue bastante comentado, el ‘Cóndor’ sabía muy bien a lo que se referían. Tanto que incluso se animó a compartir una experiencia propia, que también involucra al ahora comentarista deportivo, aunque durante su época como representante.

De manera similar a la de Deza, esta revelación se remonta a años atrás, cuando el futbolista pasó de jugar de tierras peruanas a europeas. “Diego me llevó a mí también a... Él fue conmigo a hacer el contrato de ‘Brujas’”,reveló. “El fue porque era de Cristal, él era dirigente o algo, entonces fue y la plata se la llevó él”.

Quienes conocen la carrera de Andrés Mendoza, entenderán que se refiere al momento que fue traspasado de Sporting Cristal al Club Brugge KV de Bélgica, también conocido como ‘Brujas’. Además, no tuvo reparo en afirmar que en esta transacción Rebagliati se habría llevado u 10 o 15% del monto obtenido, aunque censuraron la parte en la que decía un monto exacto de lo que se habría llevado.

Por si fuera poco, cuando le consultaron si es que este porcentaje era una comisión de representante, él aseguró que no, ya que en ese momento otra persona lo representaba. Lo que sucede es que, al parecer, Diego Rebagliati habría ido como representante de Sporting Cristal para firmar el contrato y que todo se desarrolle de acuerdo a lo previamente acordado.

¿Cuál fue la controversia entre Jean Deza y Diego Rebagliati?

Toda la polémica se remonta a la vez en que Jean Deza reveló, en entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, que Diego Rebagliati se llevaba $500 de sus ingresos. “Al señor Rebagliati que la pega de angelito, de angelito no tiene nada”, comentó. “Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso porque te lo estoy diciendo delante de una cámara”.

Posteriormente, Rebagliati asistió al mismo programa La Fe de Cuto para defenderse y, por fin, referirse directamente a las acusaciones de Deza. Aquí, básicamente reconoció lo dicho en su contra. Sin embargo, se defendió afirmando que todo lo sucedido muy probablemente era parte de acuerdos previos entre él, los jugadores y los equipos. Además, reiteró que todo lo dicho se remonta a años atrás y que, desde que trabaja como comentarista deportivo, no ha vuelto a ser representante de algún futbolista o club.

“Lo que menciona Jean es algo de 2012, 2013 y no tengo ningún problema en reconocerlo más allá de que ni siquiera me acuerdo de los detalles, estamos hablando de más de 12 o 13 años”, dijo. “No tengo por qué no creer lo que él dice porque probablemente era parte de un arreglo, porque si incluso yo pasaba recibo por honorarios había un impuesto qué pagar”.