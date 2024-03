Andrés Mendoza fue uno de los delanteros peruanos que tuvo éxito en Europa en los último 20 años. En base a su velocidad, potencia y gran definición, el popular ‘Cóndor’, por ejemplo, se convirtió en figura del Brujas de Bélgica. Sin embargo, ahora, ya retirado de las canchas desde hace mucho tiempo, se encuentra incursionando en una nueva faceta de analista deportivo en el programa “Desmarcados”. En dicho espacio, que se transmite por YouTube, el chinchano tuvo una frase polémica que fue direccionada a Cecilio Waterman, delantero de Alianza Lima.

Andrés el ‘Cóndor’ Mendoza es comparado con Waterman y responde contundentemente: “Que vaya a Europa primero”

En pleno análisis sobre lo que fue la oportunidad que desperdició el delantero panameño ante Universitario, en la última edición del clásico del fútbol peruano, el resto de panel decidió comparar a Mendoza con Waterman. El exSporting Cristal parece que no lo tomó de la mejor manera. “Que vaya a Europa primero”, indicó contundentemente.

“Andrés Mendoza exige respeto, así debe ir titulado”, señaló Jesús Arias, más conocido como el ‘Tanque’, quien también formó parte de esta mesa de debate en “Desmarcados”. Cabe mencionar que los demás panelistas se sorprendieron al oír lo dicho por el exjugador de Olympique de Marsella.

¿Cuáles fueron las reacciones en rede sociales sobre lo dicho por Andrés Mendoza?

Los cibernautas no dudaron en dar su opinión sobre la reacción de Mendoza. “El Cóndor era mil veces mejor, era mucho más delantero”, “No era necesaria la aclaración, claro que el Cóndor fue mejor”, “Se picó Mendoza, debe tener más correa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de diferentes redes sociales.

¿Cómo fue el gol fallado de Andrés Mendoza ante Ecuador?

En un encuentro válido por las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Mendoza, que en aquel entonces era figura en el Brujas de Bélgica, no anotó el tanto que hubiera significado la igualdad 2-2 ante Ecuador.

La cuestionada jugada comenzó con un pase preciso de Roberto Palacios a Mendoza. El veloz atacante nacional dejó en el camino al arquero rival, pero frente al arco, tras intentar disparar con la parte externa de su pierna izquierda, pateó al aire.

Vale destacar que, en caso hubiera ganado Perú aquel partido, no le otorgaba el pase directo a la Blanquirroja al Mundial de Alemania, aunque claro, hubiera significado un gran triunfo que lo acercaba a dicho objetivo.

¿Qué dijo Andrés Mendoza del gol fallado ante Ecuador?

“Ese gol que me fallé no era decisivo como para clasificar a un Mundial. Faltaba mucho que recorrer en esas Eliminatorias con Autuori de entrenador”, manifestó el ‘Condor’ Mendoza en 2015 a El Comercio.

Además, Mendoza también contó el motivo por el que no cantaba el himno nacional. “Se ha hablado de que no sé el himno y muchas cosas más pero esa vez que un periodista dijo que yo había dicho que no hago goles donde no me pagan solo se había tratado de una broma”.

