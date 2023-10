Andrés Mendoza es uno de los futbolistas más recordados por el hincha de la selección peruana. Pese a haber tenido una gran carrera futbolística, militando por clubes de la talla del Brujas de Bélgica, los fanáticos no pierden la oportunidad de recordarle siempre que pueden el insólito gol que falló ante Ecuador, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. En el presente, el popular ‘Cóndor’ viene disputando la Copa Leyendas con Sporting y, en las últimas horas, ha dado que hablar junto a Jesús Arias, conocido narrador de fútbol.

Andrés Mendoza falla gol solo y el Tanque Arias explota en vivo: “¿Andrés por qué?”

En un video que se convirtió en viral, Mendoza erra un gol casi hecho ante los Íntimos, en un encuentro válido por la Copa Leyendas. Luego de una gran jugada individual de Jorge Soto, el delantero quedó frente al arco para anotar el tanto, pero finalmente falló. Esta acción provocó risas y sorpresa entre los asistentes a este duelo.

Jesús Arias, más conocido como el ‘Tanque’, quien se encontraba narrando este duelo, reaccionó con su clásica frase “estaba solo”. Además, se hizo la siguiente pregunta: “¿Andrés, por qué?”. Mientras que en TikTok un usuario escribió “abriste una herida”.

Asimismo, en redes sociales también se ha generado todo tipo de reacciones de parte de los cibernautas. Ellos consideran que un futbolista de su experiencia no puede fallar goles de esa manera. Además, le han recordado a Mendoza el tanto que falló ante Ecuador en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Andrés Mendoza del gol fallado ante Ecuador?

“Ese gol que me fallé no era decisivo como para clasificar a un Mundial. Faltaba mucho que recorrer en esas Eliminatorias con Autuori de entrenador”, manifestó el ‘Condor’ Mendoza en 2015 a El Comercio.

Además, Mendoza también contó el motivo por el que no cantaba el himno nacional. “Se ha hablado de que no sé el himno y muchas cosas más pero esa vez que un periodista dijo que yo había dicho que no hago goles donde no me pagan solo se había tratado de una broma”.

¿Cómo fue el gol fallado de Andrés Mendoza ante Ecuador?

En un encuentro válido por las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Mendoza, que en aquel entonces era figura en el Brujas de Bélgica, no anotó el tanto que hubiera significado la igualdad 2-2 ante Ecuador.

La cuestionada jugada comenzó con un pase preciso de Roberto Palacios a Mendoza. El veloz atacante nacional dejó en el camino al arquero rival, pero frente al arco, tras intentar disparar con la parte externa de su pierna izquierda, pateó al aire.

Vale destacar que, en caso hubiera ganado Perú aquel partido, no le otorgaba el pase directo a la Blanquirroja al Mundial de Alemania, aunque claro, hubiera significado un gran triunfo que lo acercaba a dicho objetivo.

