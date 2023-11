La tensión sigue creciendo a medida que se acerca la segunda final de la Liga 1. En este contexto, en las últimas horas fue aceptado el reclamo que hizo Universitario a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la actitud que tuvo Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, en la previa del partido de ida jugado en el estadio Monumental. Como se recuerda, el portero salió a calentar alzando una bandera del club blanquiazul. Diego Rebagliati, famoso panelista del programa Al Ángulo, se animó a dar su opinión de lo sucedido con el guardameta del equipo victoriano.

¿Ángelo Campos premeditó salir a la cancha con una bandera de Alianza Lima? Esto dijo Diego Rebagliati

El comunicador señaló que lo hecho por Campos fue previamente establecido y no producto del momento. “Yo pregunto Alianza metió un gol al último minuto, lo celebró como corresponde, ¿Alguien ha reprochado la forma en que lo hizo? Se metieron a la cancha, lo gritaron como lo tenían que gritar. Entonces no es que Alianza fue al Monumental y no pudo hacer nada de lo que le gustaría hacer”, dijo Rebagliati en primera instancia.

Asimismo, el popular ‘Reba’ hizo hincapié en la actitud del portero aliancista: “Lo que hace Campos antes del partido es premeditado, calculado, no es una reacción, es una situación en la que él dice ‘voy a ponerme la bandera en el hombro y voy a salir con la bandera de Alianza’ ¿Por qué soy más aliancista con eso?, ¿Por qué voy a tapar mejor con eso? Ninguna, es una tontería”.

Por último, el exdirigente de Sporting Cristal manifestó que también hay responsabilidad de las personas que acompañaron a Campos esa noche. “Alguien con un poco más de experiencia que lo mira de afuera, el área administrativa o el comando técnico le pudo decir ‘para qué llevas la bandera’. No es un niño, pero, digamos que el futbolista pueda estar más proclive a cometer un error”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el caso de Ángelo Campos?

Fossati también fue consultado sobre la actitud de Ángelo Campos en la previa de la primera final en Ate. “Me causó mucha sorpresa, yo estaba en el vestuario y no vi nada (...). No me gusta hablar de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal, pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.



Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.



Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

