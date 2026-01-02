El inicio del 2026 no solo trae consigo una serie de festividades, sino también eventos deportivos de gran magnitud, esperados por millones de personas en todo el mundo. De esta manera, diversos países se preparan para albergar a distintos deportistas, quienes se desempeñarán en competencias de vóley, fútbol, artes marciales, carreras automovilísticas y más disciplinas, por lo que marcará un antes y después en el deporte mundial. Entre los principales acontecimientos que darán de que hablar y entusiasmar, tanto a los fanáticos como periodistas, será el Mundial 2026, el Rally Dakar, el UFC en la Casa Blanca y el Super Bowl. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DEPORTIVOS MÁS ESPERADOS EN ESTE 2026?
Tras la llegada del 2026, los fanáticos figuran entre los más entusiasmados por la amplia agenda de eventos deportivos y esperan con gran expectativa ver a sus atletas preferidos competir por la victoria. Es así que, el Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, figura entre los más esperados del año, así como también el rally Dakar, una de las competencias más exigentes que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Así, otro evento histórico de la mano de la UFC podría realizarse en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. A continuación, te presentamos el calendario deportivo elaborado por La República para que no te pierdas ninguno de los principales eventos a lo largo del año:
Enero
- 3 al 17 de enero: Rally Dakar
- 10 de enero: Fórmula E - México City E-Prix
- 18 de enero al 1 de febrero: Australian Open 2026
- 24 de enero: Noche Crema (Universitario de Deportes vs U. de Chile)
- 24 de enero: Noche Blanquiazul (Alianza Lima vs Inter Miami)
- 26 al 30 de enero: Pruebas de pretemporada F1 en Barcelona
- 30 de enero: Liga 1 – Torneo Apertura
Febrero
- 3 de febrero: Concachampions
- 3 al 5 de febrero: Pruebas de pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)
- 5 de febrero al 14 de marzo: Seis Naciones de Rugby
- 6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina
- 7 y 8 de febrero: Primera ronda de Copa Davis
- 8 de febrero: Super Bowl
- 8 al 14 de febrero: WTA 1000 de Doha – Tenis
- 9 al 15 de febrero: ATP 250 de Buenos Aires
- 11 al 13 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (1)
- 13 al 15 de febrero: All Star NBA Game
- 15 al 21 de febrero: WTA 1000 de Dubái
- 16 al 22 de febrero: ATP 500 de Río de Janeiro
- 18 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de ida
- 18 al 20 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (2)
- 23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco – Tenis
- 25 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de vuelta
- 26 al 28 de febrero: Pretemporada F1 en Baréin (1)
Marzo
- 1 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Tailandia
- 1 de marzo: IndyCar – GP de San Petersburgo
- 1 al 15 de marzo: Masters 1000 de Indian Wells y WTA 1000 de Indian Wells
- 6 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol – EE.UU., Japón y Puerto Rico
- 7 de marzo: Strade Bianche – Ciclismo (Italia)
- 8 de marzo: IndyCar – GP de Phoenix
- 8 de marzo: F1 – Gran Premio de Australia, comienza la temporada
- 8 al 15 de marzo: París-Niza – Ciclismo masculino
- 9 al 15 de marzo: Tirreno-Adriático – Ciclismo masculino (Italia)
- 12 al 15 de marzo: The Players Championship – Golf
- 12 al 15 de marzo: Rally de Kenia – WRC
- 15 de marzo: F1 – Gran Premio de China
- 15 de marzo: IndyCar – GP de Arlington
- 15 de marzo: Trofeo Alfredo Binda – Ciclismo femenino
- 15 al 29 de marzo: Masters 1000 de Miami y WTA 1000 de Miami – Tenis
- 20 al 22 de marzo: Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta – Torun (Polonia)
- 21 de marzo: Milán-San Remo – Ciclismo masculino y femenino
- 21 de marzo: Fórmula E: E-Prix de Madrid
- 22 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Brasil
- 22 de marzo: Final de la Copa de la Liga Inglesa
- 23 al 29 de marzo: Vuelta a Cataluña – Ciclismo masculino (España)
- 25 de marzo: Inicio de la temporada regular de Grandes Ligas de Béisbol
- 25 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo masculino (Bélgica)
- 26 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo femenino (Bélgica)
- 27 de marzo: Gran Premio E3 – Ciclismo masculino (Bélgica)
- 28 de marzo: WEC – 1.812 km de Catar, comienzo de la temporada
- 29 de marzo: F1 – Gran Premio de Japón
- 29 de marzo: MotoGP – Gran Premio de las Américas
- 29 de marzo: IndyCar – GP de Alabama
Abril
- 1 de abril: Ciclismo – A través de Flandes (Bélgica)
- 4 de abril: Remo – Regata Oxford vs Cambridge
- 5 de abril: Ciclismo – Tour de Flandes (Bélgica)
- 5 al 12 de abril: Tenis – Masters 1000 de Montecarlo
- 6 al 11 de abril: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)
- 6 al 12 de abril: Tenis – Semana de clasificación para la Billie Jean King Cup
- 7 al 9 de abril: Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana
- 9 al 12 de abril: Golf – Masters de Augusta
- 9 al 12 de abril: WRC – Rally de Croacia
- 12 de abril: NBA – Último partido de la liga regular
- 12 de abril: F1 – Gran Premio de Baréin
- 12 de abril: MotoGP – Gran Premio de Qatar
- 12 de abril: Ciclismo – París-Roubaix (Francia)
- 18 de abril: NBA – Inicio de los playoffs
- 18 al 19 de abril: EWC – 24 Horas de Motos (Le Mans)
- 19 de abril: F1 – Gran Premio de Arabia Saudita
- 19 de abril: WEC – 6 Horas de Imola
- 19 de abril: IndyCar – GP de Long Beach
- 19 de abril: Ciclismo – Amstel Gold Race (Países Bajos)
- 20 de abril: Atletismo – Maratón de Boston
- 20 de abril al 3 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Madrid / WTA 1000 de Madrid
- 22 de abril: Ciclismo – La Flecha Valona (Bélgica)
- 23 al 26 de abril: WRC – Rally de Canarias
- 25 de abril: Final de la Copa del Rey en Sevilla (fecha por confirmar)
- 26 de abril: Atletismo – Maratón de Londres
- 26 de abril: Ciclismo – Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)
- 26 de abril: MotoGP – Gran Premio de España
- 28 de abril al 3 de mayo: Ciclismo – Tour de Romandía (Suiza)
Mayo
- 3 de mayo: F1 – Gran Premio de Miami
- 3 al 10 de mayo: Ciclismo – Vuelta a España (Femenina)
- 4 al 17 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Roma / WTA 1000 de Roma
- 7 al 10 de mayo: WRC – Rally de Portugal
- 8 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)
- 9 de mayo: WEC – 6 Horas de Spa
- 9 de mayo: IndyCar – GP de Indianápolis
- 9 al 29 de mayo: Ciclismo – Vuelta de Italia
- 10 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Francia
- 14 al 17 de mayo: Golf – Campeonato de la PGA
- 15 al 17 de mayo: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)
- 16 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)
- 16 de enero: Fútbol – Final de la Copa de Inglaterra
- 16 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 1
- 17 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 2
- 17 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Cataluña
- 20 de mayo: Fútbol – Final de la Europa League (Estambul)
- 21 al 24 de mayo: Ciclismo – Vuelta a Burgos (España)
- 22 al 24 de mayo: Básquet – Final 4 de la Euroliga (Atenas)
- 22 al 24 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League Femenina (Oslo)
- 23 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)
- 23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Alemania
- 23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Francia
- 24 de mayo: F1 – Gran Premio de Canadá
- 24 de mayo: IndyCar – 500 millas de Indianápolis
- 24 de mayo al 7 de junio: Tenis – Roland Garros
- 26 al 28 de mayo: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana
- 27 de mayo: Fútbol – Final de la Conference League (Leipzig)
- 28 al 31 de mayo: WRC – Rally de Japón
- 30 de mayo: Fútbol – Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
- 30 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League (Budapest)
- 30 de mayo al 7 de junio: Ciclismo – Vuelta de Italia (Femenina)
- 31 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Italia
- 31 de mayo: IndyCar – GP de Detroit
Junio
- 4 de junio: NBA – Inicio de las Finales
- 4 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)
- 4 al 7 de junio: Golf – Abierto de Estados Unidos Femenino
- 6 de junio: EWC – 8 Horas de Spa
- 7 de junio: F1 – Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
- 7 de junio: MotoGP – Gran Premio de Hungría
- 7 de junio: IndyCar – GP de Madison
- 7 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Estocolmo (Suecia)
- 7 al 14 de junio: Ciclismo – Vuelta Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)
- 9 de junio: Última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol
- 10 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Oslo (Noruega)
- 11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026
- 13 al 14 de junio: WEC – 24 Horas de Le Mans
- 14 de junio: UFC en Casa Blanca
- 14 de junio: F1 – Gran Premio de Barcelona
- 17 al 21 de junio: Ciclismo – Tour de Suiza
- 18 al 21 de junio: Golf – US Open
- 20 de junio: Fórmula E – E-Prix de Sanya (China)
- 21 de junio: MotoGP – Gran Premio de la República Checa
- 21 de junio: IndyCar – GP Road America
- 25 al 28 de junio: WRC – Rally de Grecia
- 25 al 28 de junio: Golf – Campeonato LPGA
- 26 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en París (Francia)
- 28 de junio: F1 – Gran Premio de Austria
- 28 de junio: MotoGP – Gran Premio de los Países Bajos
- 29 de junio al 12 de julio: Tenis – Wimbledon
Julio
- 4 al 26 de julio: Ciclismo – Tour de Francia
- 5 de julio: EWC – 8 Horas de Suzuka
- 5 de julio: F1 – Gran Premio de Gran Bretaña
- 5 de julio: IndyCar – GP de Mid-Ohio
- 10 de julio: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco
- 12 de julio: MotoGP – Gran Premio de Alemania
- 12 de julio: WEC – 6 Horas de Sao Paulo
- 14 de julio: Béisbol – Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)
- 16 al 19 de julio: WRC – Rally de Estonia
- 16 al 19 de julio: Golf – Abierto Británico
- 16 al 25 de julio: BMX – Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)
- 18 de julio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Londres
- 19 de julio: F1 – Gran Premio de Bélgica
- 19 de julio: IndyCar – GP de Nashville
- 19 de julio: Final del Mundial 2026
- 21 al 26 de julio: Piragüismo – Campeonato Mundial de Eslalon en Oklahoma (EE. UU.)
- 24 de julio al 8 de agosto: Olimpismo – Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
- 25 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 1
- 26 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 2
- 26 de julio: F1 – Gran Premio de Hungría
- 29 de julio: Juego de las Estrellas de la MLS
- 29 de julio al 2 de agosto: Golf – Abierto Británico Femenino
- 30 de julio al 2 de agosto: WRC – Rally de Finlandia
Agosto
- 1 de agosto: Ciclismo – Clásica de San Sebastián (España)
- 1 al 9 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Francia
- 1 al 13 de agosto: Tenis – Masters 1000 de Montreal
- 1 al 13 de agosto: Tenis – WTA 1000 de Toronto
- 3 al 8 de agosto: Ciclismo masculino – Vuelta a Polonia
- 5 al 9 de agosto: Atletismo – Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)
- 9 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Gran Bretaña
- 9 de agosto: IndyCar – GP de Portland
- 11 al 23 de agosto: Hípica – Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)
- 13 al 24 de agosto: Tenis – WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati
- 15 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 1
- 15 al 17 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Romandía
- 16 de agosto: Ciclismo masculino – Gran Premio de Hamburgo (Alemania)
- 16 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 2 (Final)
- 16 de agosto: IndyCar – GP de Toronto
- 17 al 23 de agosto: Bádminton – Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)
- 19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Gran Bretaña
- 19 al 23 de agosto: Ciclismo masculino – Renewi Tour
- 21 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)
- 22 de agosto al 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Vuelta de España
- 23 de agosto: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)
- 23 de agosto: F1 – Gran Premio de los Países Bajos
- 23 al 30 de agosto: Remo – Campeonato del Mundo en Ámsterdam
- 26 al 30 de agosto: BTT – Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)
- 27 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)
- 27 al 30 de agosto: WRC – Rally de Paraguay
- 29 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 1
- 30 de agosto al 13 de septiembre: Tenis – US Open
- 30 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 2
- 30 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Aragón
Septiembre
- 4 al 5 de septiembre: Atletismo – Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)
- 4 al 6 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Romandía
- 4 al 13 de septiembre: Básquet – Mundial Femenino en Berlín
- 6 de septiembre: IndyCar – GP de Monterey (final)
- 6 de septiembre: F1 – Gran Premio de Italia
- 6 de septiembre: WEC – Lone Star Le Mans (EE. UU.)
- 8 de septiembre: Inicio de la fase de liga de la Champions League
- 9 al 13 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Holanda
- 10 al 13 de septiembre: WRC – Rally de Chile
- 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Quebec
- 11 al 13 de septiembre: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)
- 13 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Montreal
- 13 de septiembre: F1 – Gran Premio de España
- 13 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de San Marino
- Semana del 14 de septiembre: Tenis – Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
- 20 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de Austria
- 20 al 27 de septiembre: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)
- Semana del 21 de septiembre: Tenis – Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen
- 26 de septiembre: F1 – Gran Premio de Azerbaiyán
- 27 de septiembre: WEC – 6 Horas de Fuji
- 30 de septiembre al 11 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Pekín
Octubre
- 1 al 4 de octubre: WRC – Rally de Italia
- 4 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Japón
- 4 al 10 de octubre: Judo – Campeonato del Mundo en Bakú
- 7 al 18 de octubre: Tenis – Masters 1000 de Shanghái
- 10 de octubre: Fútbol femenino – Final del Brasileirão
- 10 de octubre: Ciclismo masculino – Giro de Lombardía (Italia)
- 11 de octubre: Atletismo – Maratón de Chicago
- 11 de octubre: F1 – Gran Premio de Singapur
- 11 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Indonesia
- 12 al 18 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Wuhan
- 13 al 15 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Chongming (China)
- 13 al 18 de octubre: Ciclismo masculino – Tour de Guangxi (China)
- 14 al 18 de octubre: Ciclismo – Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)
- 15 al 31 de octubre: Fútbol femenino – Copa Libertadores 2026
- 17 al 25 de octubre: Gimnasia – Campeonato Mundial en Róterdam
- 18 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Guangxi (China)
- 25 de octubre: F1 – Gran Premio de Estados Unidos
- 25 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Australia
- 29 de octubre: Béisbol – Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
Noviembre
- 1 de noviembre: F1 – Gran Premio de México
- 1 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Malasia
- 1 de noviembre: Atletismo – Maratón de Nueva York
- 2 al 8 de noviembre: Tenis – Masters 1000 de París
- 7 de noviembre: WEC – 8 Horas de Baréin (final)
- 7 de noviembre: Final de la MLS
- 7 al 14 de noviembre: Tenis – Finales WTA en Riad
- 8 de noviembre: F1 – Gran Premio de Brasil
- 12 al 15 de noviembre: WRC – Rally de Arabia Saudita (final)
- 15 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Portugal
- 15 al 22 de noviembre: Tenis – Finales ATP
- 21 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)
- 21 de noviembre: F1 – Gran Premio de Las Vegas
- 22 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Valencia (Final)
- 23 al 27 de noviembre: Triatlón – Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)
- Semana del 23 de noviembre: Tenis – Fase final de la Copa Davis
- 28 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)
- 29 de noviembre: F1 – Gran Premio de Qatar
Diciembre
- 2 de diciembre: Última jornada del Brasileirão (fútbol)
- 6 de diciembre: F1 – Gran Premio de Abu Dabi (final de la temporada)
- 6 de diciembre: Final de la Copa do Brasil (fútbol)
- 8 al 20 de diciembre: Surf – Finales de la Liga Mundial de Surf en Hawái (EE.UU.)
- 31 de diciembre: Atletismo – Carrera de São Silvestre en São Paulo (Brasil)