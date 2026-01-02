El inicio del 2026 no solo trae consigo una serie de festividades, sino también eventos deportivos de gran magnitud, esperados por millones de personas en todo el mundo. De esta manera, diversos países se preparan para albergar a distintos deportistas, quienes se desempeñarán en competencias de vóley, fútbol, artes marciales, carreras automovilísticas y más disciplinas, por lo que marcará un antes y después en el deporte mundial. Entre los principales acontecimientos que darán de que hablar y entusiasmar, tanto a los fanáticos como periodistas, será el Mundial 2026, el Rally Dakar, el UFC en la Casa Blanca y el Super Bowl. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DEPORTIVOS MÁS ESPERADOS EN ESTE 2026?

Tras la llegada del 2026, los fanáticos figuran entre los más entusiasmados por la amplia agenda de eventos deportivos y esperan con gran expectativa ver a sus atletas preferidos competir por la victoria. Es así que, el Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, figura entre los más esperados del año, así como también el rally Dakar, una de las competencias más exigentes que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Así, otro evento histórico de la mano de la UFC podría realizarse en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. A continuación, te presentamos el calendario deportivo elaborado por La República para que no te pierdas ninguno de los principales eventos a lo largo del año:

Enero

3 al 17 de enero: Rally Dakar

10 de enero: Fórmula E - México City E-Prix

18 de enero al 1 de febrero: Australian Open 2026

24 de enero: Noche Crema (Universitario de Deportes vs U. de Chile)

24 de enero: Noche Blanquiazul (Alianza Lima vs Inter Miami)

26 al 30 de enero: Pruebas de pretemporada F1 en Barcelona

30 de enero: Liga 1 – Torneo Apertura

Febrero

3 de febrero: Concachampions

3 al 5 de febrero: Pruebas de pretemporada MotoGP en Sepang (Malasia)

5 de febrero al 14 de marzo: Seis Naciones de Rugby

6 al 22 de febrero: Juegos Olímpicos de Invierno – Milán-Cortina

7 y 8 de febrero: Primera ronda de Copa Davis

8 de febrero: Super Bowl

8 al 14 de febrero: WTA 1000 de Doha – Tenis

9 al 15 de febrero: ATP 250 de Buenos Aires

11 al 13 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (1)

13 al 15 de febrero: All Star NBA Game

15 al 21 de febrero: WTA 1000 de Dubái

16 al 22 de febrero: ATP 500 de Río de Janeiro

18 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de ida

18 al 20 de febrero: Pruebas de pretemporada F1 en Baréin (2)

23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco – Tenis

25 de febrero: Recopa Sudamericana – Final de vuelta

26 al 28 de febrero: Pretemporada F1 en Baréin (1)

Marzo

1 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Tailandia

1 de marzo: IndyCar – GP de San Petersburgo

1 al 15 de marzo: Masters 1000 de Indian Wells y WTA 1000 de Indian Wells

6 al 17 de marzo: Clásico Mundial de Béisbol – EE.UU., Japón y Puerto Rico

7 de marzo: Strade Bianche – Ciclismo (Italia)

8 de marzo: IndyCar – GP de Phoenix

8 de marzo: F1 – Gran Premio de Australia, comienza la temporada

8 al 15 de marzo: París-Niza – Ciclismo masculino

9 al 15 de marzo: Tirreno-Adriático – Ciclismo masculino (Italia)

12 al 15 de marzo: The Players Championship – Golf

12 al 15 de marzo: Rally de Kenia – WRC

15 de marzo: F1 – Gran Premio de China

15 de marzo: IndyCar – GP de Arlington

15 de marzo: Trofeo Alfredo Binda – Ciclismo femenino

15 al 29 de marzo: Masters 1000 de Miami y WTA 1000 de Miami – Tenis

20 al 22 de marzo: Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta – Torun (Polonia)

21 de marzo: Milán-San Remo – Ciclismo masculino y femenino

21 de marzo: Fórmula E: E-Prix de Madrid

22 de marzo: MotoGP – Gran Premio de Brasil

22 de marzo: Final de la Copa de la Liga Inglesa

23 al 29 de marzo: Vuelta a Cataluña – Ciclismo masculino (España)

25 de marzo: Inicio de la temporada regular de Grandes Ligas de Béisbol

25 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo masculino (Bélgica)

26 de marzo: Brujas - La Panne – Ciclismo femenino (Bélgica)

27 de marzo: Gran Premio E3 – Ciclismo masculino (Bélgica)

28 de marzo: WEC – 1.812 km de Catar, comienzo de la temporada

29 de marzo: F1 – Gran Premio de Japón

29 de marzo: MotoGP – Gran Premio de las Américas

29 de marzo: IndyCar – GP de Alabama

Abril

1 de abril: Ciclismo – A través de Flandes (Bélgica)

4 de abril: Remo – Regata Oxford vs Cambridge

5 de abril: Ciclismo – Tour de Flandes (Bélgica)

5 al 12 de abril: Tenis – Masters 1000 de Montecarlo

6 al 11 de abril: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

6 al 12 de abril: Tenis – Semana de clasificación para la Billie Jean King Cup

7 al 9 de abril: Inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

9 al 12 de abril: Golf – Masters de Augusta

9 al 12 de abril: WRC – Rally de Croacia

12 de abril: NBA – Último partido de la liga regular

12 de abril: F1 – Gran Premio de Baréin

12 de abril: MotoGP – Gran Premio de Qatar

12 de abril: Ciclismo – París-Roubaix (Francia)

18 de abril: NBA – Inicio de los playoffs

18 al 19 de abril: EWC – 24 Horas de Motos (Le Mans)

19 de abril: F1 – Gran Premio de Arabia Saudita

19 de abril: WEC – 6 Horas de Imola

19 de abril: IndyCar – GP de Long Beach

19 de abril: Ciclismo – Amstel Gold Race (Países Bajos)

20 de abril: Atletismo – Maratón de Boston

20 de abril al 3 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Madrid / WTA 1000 de Madrid

22 de abril: Ciclismo – La Flecha Valona (Bélgica)

23 al 26 de abril: WRC – Rally de Canarias

25 de abril: Final de la Copa del Rey en Sevilla (fecha por confirmar)

26 de abril: Atletismo – Maratón de Londres

26 de abril: Ciclismo – Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

26 de abril: MotoGP – Gran Premio de España

28 de abril al 3 de mayo: Ciclismo – Tour de Romandía (Suiza)

Mayo

3 de mayo: F1 – Gran Premio de Miami

3 al 10 de mayo: Ciclismo – Vuelta a España (Femenina)

4 al 17 de mayo: Tenis – Masters 1000 de Roma / WTA 1000 de Roma

7 al 10 de mayo: WRC – Rally de Portugal

8 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Doha (Catar)

9 de mayo: WEC – 6 Horas de Spa

9 de mayo: IndyCar – GP de Indianápolis

9 al 29 de mayo: Ciclismo – Vuelta de Italia

10 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Francia

14 al 17 de mayo: Golf – Campeonato de la PGA

15 al 17 de mayo: Ciclismo – Vuelta al País Vasco (España)

16 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Shanghái (China)

16 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de InglaterraEquipaciones de fútbol

16 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 1

17 de mayo: Fórmula E – E-Prix de Mónaco 2

17 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Cataluña

20 de mayo: Fútbol – Final de la Europa League (Estambul)

21 al 24 de mayo: Ciclismo – Vuelta a Burgos (España)

22 al 24 de mayo: Básquet – Final 4 de la Euroliga (Atenas)

22 al 24 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League Femenina (Oslo)

23 de mayo: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Xiamen (China)

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Alemania

23 de mayo: Fútbol – Final de la Copa de Francia

24 de mayo: F1 – Gran Premio de Canadá

24 de mayo: IndyCar – 500 millas de Indianápolis

24 de mayo al 7 de junio: Tenis – Roland Garros

26 al 28 de mayo: Fase de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

27 de mayo: Fútbol – Final de la Conference League (Leipzig)

28 al 31 de mayo: WRC – Rally de Japón

30 de mayo: Fútbol – Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

30 de mayo: Fútbol – Final de la Champions League (Budapest)

30 de mayo al 7 de junio: Ciclismo – Vuelta de Italia (Femenina)

31 de mayo: MotoGP – Gran Premio de Italia

31 de mayo: IndyCar – GP de Detroit

Junio

4 de junio: NBA – Inicio de las Finales

4 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Roma (Italia)

4 al 7 de junio: Golf – Abierto de Estados Unidos Femenino

6 de junio: EWC – 8 Horas de Spa

7 de junio: F1 – Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

7 de junio: MotoGP – Gran Premio de Hungría

7 de junio: IndyCar – GP de Madison

7 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Estocolmo (Suecia)

7 al 14 de junio: Ciclismo – Vuelta Auvergne-Rhône-Alpes (Francia)

9 de junio: Última jornada de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

10 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Oslo (Noruega)

11 de junio al 19 de julio: Mundial 2026

13 al 14 de junio: WEC – 24 Horas de Le Mans

14 de junio: UFC en Casa Blanca

14 de junio: F1 – Gran Premio de Barcelona

17 al 21 de junio: Ciclismo – Tour de Suiza

18 al 21 de junio: Golf – US Open

20 de junio: Fórmula E – E-Prix de Sanya (China)

21 de junio: MotoGP – Gran Premio de la República Checa

21 de junio: IndyCar – GP Road America

25 al 28 de junio: WRC – Rally de Grecia

25 al 28 de junio: Golf – Campeonato LPGA

26 de junio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en París (Francia)

28 de junio: F1 – Gran Premio de Austria

28 de junio: MotoGP – Gran Premio de los Países Bajos

29 de junio al 12 de julio: Tenis – Wimbledon

Julio

4 al 26 de julio: Ciclismo – Tour de Francia

5 de julio: EWC – 8 Horas de Suzuka

5 de julio: F1 – Gran Premio de Gran Bretaña

5 de julio: IndyCar – GP de Mid-Ohio

10 de julio: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante de Mónaco

12 de julio: MotoGP – Gran Premio de Alemania

12 de julio: WEC – 6 Horas de Sao Paulo

14 de julio: Béisbol – Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB)

16 al 19 de julio: WRC – Rally de Estonia

16 al 19 de julio: Golf – Abierto Británico

16 al 25 de julio: BMX – Campeonato del Mundo en Brisbane (Australia)

18 de julio: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Londres

19 de julio: F1 – Gran Premio de Bélgica

19 de julio: IndyCar – GP de Nashville

19 de julio: Final del Mundial 2026

21 al 26 de julio: Piragüismo – Campeonato Mundial de Eslalon en Oklahoma (EE. UU.)

24 de julio al 8 de agosto: Olimpismo – Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

25 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 1

26 de julio: Fórmula E – E-Prix de Tokio 2

26 de julio: F1 – Gran Premio de Hungría

29 de julio: Juego de las Estrellas de la MLS

29 de julio al 2 de agosto: Golf – Abierto Británico Femenino

30 de julio al 2 de agosto: WRC – Rally de Finlandia

Agosto

1 de agosto: Ciclismo – Clásica de San Sebastián (España)

1 al 9 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Francia

1 al 13 de agosto: Tenis – Masters 1000 de Montreal

1 al 13 de agosto: Tenis – WTA 1000 de Toronto

3 al 8 de agosto: Ciclismo masculino – Vuelta a Polonia

5 al 9 de agosto: Atletismo – Campeonato Mundial Sub-20 en Eugene (Oregón)

9 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Gran Bretaña

9 de agosto: IndyCar – GP de Portland

11 al 23 de agosto: Hípica – Campeonato del Mundo en Aquisgrán (Alemania)

13 al 24 de agosto: Tenis – WTA 1000 y Masters 1000 de Cincinnati

15 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 1

15 al 17 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

16 de agosto: Ciclismo masculino – Gran Premio de Hamburgo (Alemania)

16 de agosto: Fórmula E – E-Prix de Londres 2 (Final)

16 de agosto: IndyCar – GP de Toronto

17 al 23 de agosto: Bádminton – Campeonato Mundial en Nueva Delhi (India)

19 al 22 de agosto: Ciclismo femenino – Tour de Gran Bretaña

19 al 23 de agosto: Ciclismo masculino – Renewi Tour

21 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Lausana (Suiza)

22 de agosto al 11 de septiembre: Ciclismo masculino – Vuelta de España

23 de agosto: Atletismo – Meeting de la Liga de Diamante en Chorzow (Polonia)

23 de agosto: F1 – Gran Premio de los Países Bajos

23 al 30 de agosto: Remo – Campeonato del Mundo en Ámsterdam

26 al 30 de agosto: BTT – Campeonato del Mundo en Val di Sole (Italia)

27 de agosto: Atletismo – Meeting de la Diamond League en Zúrich (Suiza)

27 al 30 de agosto: WRC – Rally de Paraguay

29 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 1

30 de agosto al 13 de septiembre: Tenis – US Open

30 de agosto: IndyCar – GP de Milwaukee 2

30 de agosto: MotoGP – Gran Premio de Aragón

Septiembre

4 al 5 de septiembre: Atletismo – Finales de la Diamond League en Bruselas (Bélgica)Ropa deportiva

4 al 6 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Romandía

4 al 13 de septiembre: Básquet – Mundial Femenino en Berlín

6 de septiembre: IndyCar – GP de Monterey (final)

6 de septiembre: F1 – Gran Premio de Italia

6 de septiembre: WEC – Lone Star Le Mans (EE. UU.)

8 de septiembre: Inicio de la fase de liga de la Champions League

9 al 13 de septiembre: Ciclismo femenino – Tour de Holanda

10 al 13 de septiembre: WRC – Rally de Chile

11 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Quebec

11 al 13 de septiembre: Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest (Hungría)

13 de septiembre: Ciclismo masculino – Gran Premio de Montreal

13 de septiembre: F1 – Gran Premio de España

13 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de San Marino

Semana del 14 de septiembre: Tenis – Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

20 de septiembre: MotoGP – Gran Premio de Austria

20 al 27 de septiembre: Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá)

Semana del 21 de septiembre: Tenis – Fase final de la Copa Billie Jean King en Shenzhen

26 de septiembre: F1 – Gran Premio de Azerbaiyán

27 de septiembre: WEC – 6 Horas de Fuji

30 de septiembre al 11 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Pekín

Octubre

1 al 4 de octubre: WRC – Rally de Italia

4 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Japón

4 al 10 de octubre: Judo – Campeonato del Mundo en Bakú

7 al 18 de octubre: Tenis – Masters 1000 de Shanghái

10 de octubre: Fútbol femenino – Final del BrasileirãoEquipaciones de fútbol

10 de octubre: Ciclismo masculino – Giro de Lombardía (Italia)

11 de octubre: Atletismo – Maratón de Chicago

11 de octubre: F1 – Gran Premio de Singapur

11 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Indonesia

12 al 18 de octubre: Tenis – WTA 1000 de Wuhan

13 al 15 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Chongming (China)

13 al 18 de octubre: Ciclismo masculino – Tour de Guangxi (China)

14 al 18 de octubre: Ciclismo – Campeonato Mundial de Pista en Shanghái (China)

15 al 31 de octubre: Fútbol femenino – Copa Libertadores 2026

17 al 25 de octubre: Gimnasia – Campeonato Mundial en Róterdam

18 de octubre: Ciclismo femenino – Tour de Guangxi (China)

25 de octubre: F1 – Gran Premio de Estados Unidos

25 de octubre: MotoGP – Gran Premio de Australia

29 de octubre: Béisbol – Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

Noviembre

1 de noviembre: F1 – Gran Premio de MéxicoRopa deportiva

1 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Malasia

1 de noviembre: Atletismo – Maratón de Nueva York

2 al 8 de noviembre: Tenis – Masters 1000 de París

7 de noviembre: WEC – 8 Horas de Baréin (final)

7 de noviembre: Final de la MLS

7 al 14 de noviembre: Tenis – Finales WTA en Riad

8 de noviembre: F1 – Gran Premio de Brasil

12 al 15 de noviembre: WRC – Rally de Arabia Saudita (final)

15 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Portugal

15 al 22 de noviembre: Tenis – Finales ATP

21 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla (Colombia)

21 de noviembre: F1 – Gran Premio de Las Vegas

22 de noviembre: MotoGP – Gran Premio de Valencia (Final)

23 al 27 de noviembre: Triatlón – Finales del Campeonato del Mundo en Pontevedra (España)

Semana del 23 de noviembre: Tenis – Fase final de la Copa Davis

28 de noviembre: Fútbol – Final de la Copa Libertadores en Montevideo (Uruguay)

29 de noviembre: F1 – Gran Premio de Qatar

Diciembre