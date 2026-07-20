Por Redacción EC

Pau Cubarsí vivió en el Mundial 2026 la confirmación de un sueño que empezó a construirse muchos años atrás, cuando todavía era un niño que daba sus primeros pasos en el fútbol sin imaginar que algún día levantaría la Copa del Mundo. El defensor del FC Barcelona se convirtió en uno de los grandes protagonistas del campeonato gracias a su seguridad, madurez y personalidad dentro del campo, atributos que lo llevaron a ser reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo. Su premio sorprendió a algunos que esperaban ver a Lamine Yamal con ese galardón, pero terminó reconociendo la brillante evolución de un central que ya es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial.