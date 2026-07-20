Pau Cubarsí vivió en el Mundial 2026 la confirmación de un sueño que empezó a construirse muchos años atrás, cuando todavía era un niño que daba sus primeros pasos en el fútbol sin imaginar que algún día levantaría la Copa del Mundo. El defensor del FC Barcelona se convirtió en uno de los grandes protagonistas del campeonato gracias a su seguridad, madurez y personalidad dentro del campo, atributos que lo llevaron a ser reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo. Su premio sorprendió a algunos que esperaban ver a Lamine Yamal con ese galardón, pero terminó reconociendo la brillante evolución de un central que ya es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Más allá de sus actuaciones con la camiseta de España y del crecimiento que ha tenido como futbolista profesional, Cubarsí también guarda una historia personal marcada por la tranquilidad y la compañía de alguien que estuvo presente antes de que llegaran los reflectores. Se trata de Martina Riera, una joven que conoció al jugador mucho antes de la fama, cuando ambos compartían una etapa completamente alejada de los estadios llenos y las cámaras apuntando hacia ellos.

Un amor que nació lejos de los focos

La historia entre Pau y Martina comenzó desde la amistad. Antes de los grandes partidos, los reconocimientos internacionales y la presión de representar a una selección campeona del mundo, ambos construyeron un vínculo basado en la cercanía y la confianza. Con el paso del tiempo, aquella relación de compañeros de infancia fue transformándose hasta convertirse en un romance que decidieron cuidar con mucha discreción.

Los primeros indicios de su relación aparecieron durante 2025, cuando fueron vistos compartiendo momentos juntos durante unas vacaciones en Grecia y posteriormente en la Costa Brava. Sin embargo, fieles a su estilo reservado, evitaron convertir su vida privada en un espectáculo y prefirieron mantener su historia alejada del ruido mediático que suele acompañar a los futbolistas de alto nivel.

La confirmación pública llegó tiempo después, en un momento especial para Cubarsí. Durante las celebraciones por el título de Liga del FC Barcelona, el defensor decidió compartir una imagen junto a Martina en sus redes sociales, dejando atrás los rumores y mostrando al mundo una relación que había permanecido protegida durante meses.

Martina, el apoyo detrás del campeón mundial

Desde aquella aparición pública, Martina Riera se ha mantenido como una figura importante en la vida del joven defensor, aunque siempre desde un segundo plano. Mientras Cubarsí concentra todas las miradas por sus actuaciones dentro de la cancha, ella ha elegido acompañarlo con discreción, sin buscar protagonismo ni convertirse en parte del espectáculo que rodea al fútbol de élite.

Hoy, Pau Cubarsí disfruta de una etapa inolvidable: campeón del mundo, reconocido como una de las grandes promesas del fútbol y convertido en referente de una nueva generación española. Pero detrás del futbolista que millones de personas vieron brillar en el Mundial existe también una historia personal construida con paciencia, donde la amistad, la confianza y el apoyo de quienes estuvieron desde el inicio tienen un valor especial.