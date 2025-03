La selección peruana no estuvo a la altura de lo esperado por la hinchada y cayó 1-0 ante Venezuela en Maturín. Con este resultado, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez complicó tremendamente sus chances de clasificar al Mundial. En este duelo, sin duda, Cristián Garay, juez central del encuentro, se llevó todas las miradas luego de su polémico arbitraje. Por ese motivo, Paolo Guerrero lo criticó duramente tras el pitazo final.

Cristián Garay le responde a Paolo Guerrero por criticarlo: “No me hago cargo”

Recordemos que el árbitro chileno cobró un polémico penal en contra de Perú, además de anularle un gol por una supuesta mano. Estas situaciones provocaron que, tras el final del partido, Paolo Guerrero, delantero de la Bicolor, se expresara de manera contundente. “Somos coju**, no nos pueden poner terna chilena”, dijo enérgicamente el ‘Depredador’ tras los 90 minutos a Movistar Deportes.

Diego Rebagliati, conocido comunicador, señaló que sostuvo una conversación con Garay. Es en este diálogo que el árbitro le comentó sobre lo que pensaba de lo dicho por el ‘Depredador’.

“Me dijo ‘hemos estado hablando con el equipo de arbitraje y lamentablemente todas las dudosas fueron en contra de Perú. Hasta entiendo la situación, Paolo Guerrero me reclamó mucho, pero fue muy respetuoso en la cancha. Lo que dijo fuera yo no me hago cargo’. Pero estaba tranquilo con el partido que había hecho”, reveló el popular ‘Reba’.

Paolo Guerrero fue duro con las decisiones del árbitro Cristian Garay. (Foto: Getty Images)

En Chile explotan contra árbitro del Venezuela vs Perú y aseguran que perjudicó a La Roja

Recordemos que el árbitro del duelo entre peruanos y venezolanos, Cristian Garay, también es chileno. En este contexto, no solo los aficionados de la Blanquirroja criticaron su desempeño, pues los compatriotas del juez también desataron su malestar.

“Desastroso”: Las dos jugadas que hicieron estallar a Perú contra el árbitro chileno Cristian Garay en polémica derrota“, indica Emol de Chile.

Luego, La Tercera hace hincapié en el penal cobrado en contra de Perú. “Con un polémico penal cobrado por el chileno Cristian Garay; Venezuela vence a Perú y se mete en zona de repechaje“.

Por último RedGol es mucho más enfático: “Increíble: árbitro chileno perjudica a la Roja con un cobro polémico y lo deja peor en las Eliminatorias“.

Por último, Sabes Deportes dijo lo siguiente: “El polémico cobro del chileno Cristian Garay en el Venezuela vs Perú por las Eliminatorias“.

Cristian Garay fue muy criticado por la prensa chilena y peruana. (Foto: Getty Images)

Resultados de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia 0-0 Uruguay

Colombia 2-2 Paraguay

Venezuela 1-0 Perú

Chile 0-0 Ecuador

Argentina 4-1 Brasil

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú ’ 4 de junio

Venezuela vs. Bolivia ’ 4 de junio

Paraguay vs. Uruguay ’ 4 de junio

Chile vs. Argentina ’ 4 de junio

Ecuador vs. Brasil ’ 4 de junio

Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela ’ 9 de junio

Perú vs. Ecuador ’ 9 de junio

Brasil vs. Paraguay ’ 9 de junio

Bolivia vs. Chile ’ 9 de junio

Argentina vs. Colombia ’ 9 de junio

Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú ’ 9 de septiembre

Colombia vs. Bolivia ’ 9 de septiembre

Brasil vs. Chile ’ 9 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador ’ 9 de septiembre

Argentina vs. Venezuela ’ 9 de septiembre

Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay ’ 14 de septiembre

Venezuela vs. Colombia ’ 14 de septiembre

Bolivia vs. Brasil ’ 14 de septiembre

Chile vs. Uruguay ’ 14 de septiembre

Ecuador vs. Argentina ’ 14 de septiembre