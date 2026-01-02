Con el comienzo de 2026, muchas personas se animan a establecer nuevas metas, especialmente relacionadas con hábitos saludables para niños, niñas y adolescentes. En este contexto, la práctica deportiva se convierte en una herramienta fundamental para impulsar conductas positivas y cultivar valores desde la infancia. A continuación, te contamos todo sobre los talleres que ofrece el Instituto Peruano del Deportes (IPD).

¡Arrancaron las preinscripciones 2026 del IPD! Inscríbete gratis en los talleres deportivos de verano AQUÍ

Cada verano, el gobierno peruano ofrece programas deportivos a costo cero para niños y adolescentes. Estas actividades buscan que más jóvenes puedan practicar deporte, sin importar en qué región vivan o si sus familias tienen recursos limitados. Además de incentivar la actividad física, los talleres ayudan a desarrollar habilidades, disciplina y valores que contribuyen al crecimiento integral de la juventud.

A partir del 2 de enero de 2026, los niños y adolescentes de todo Perú podrán inscribirse en “La Academia IPD”, un programa sin costo diseñado para fomentar la práctica deportiva desde temprana edad. La iniciativa busca incluir a jóvenes de todas las regiones del país, brindándoles oportunidades de aprendizaje, entrenamiento y desarrollo de habilidades físicas y valores como el trabajo en equipo y la disciplina.

El enlace oficial de preinscripción será difundido a través de las redes sociales del IPD desde las 11:00 a. m., por lo que se recomienda estar atentos a los canales institucionales.

Quienes deseen consultar más detalles sobre el programa pueden hacerlo ingresando al portal oficial del IPD a través del siguiente enlace: https://appweb.ipd.gob.pe/academia/web/.

¿Cuándo inicia el VERANO 2025 en el Perú?





Vuelve a llegar un nuevo fin de año sobre territorio peruano, y junto a ello una temporada donde el sol empieza a manifestarse de manera más intensa, y se presenta un incremento de radiación UV que le pone fin a la primavera.

El Senamhi dio a conocer que entre el sábado 6 y el martes 9 de diciembre, Lima Metropolitana, por ejemplo, experimentaría cielo cubierto y lloviznas ligeras, siendo la costa una de las 3 regiones naturales del país donde el verano 2025 estará iniciándose oficialmente el 21 de diciembre.

Culminando la primavera, los rayos solares se acentuarán sobre territorio peruano, y desde dicha fecha, y a partir de las 10.03 de la mañana, llegando a sofocarnos hasta el comienzo del otoño 2026 proyectado para fines del mes de marzo.

Recomendaciones para el verano 2026

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

