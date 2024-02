El inicio de la Copa Sur Finanzas 2024 a cargo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), no viene siendo el más auspicioso para Belgrano, el nuevo equipo de Bryan Reyna que aún no suma de a 3 en 5 jornadas disputadas y preocupa a una hinchada que ya cuestiona al comando técnico. Tras la dolorosa eliminación de Copa Argentina, los dirigidos por Farré buscaron su primer triunfo contando con el ex Alianza Lima como titular, pero un hecho en particular generó la crítica e incomodidad ‘pirata’ puesta en evidencia por redes sociales. Conoce cómo reaccionó la fanaticada celeste tras ver sustituido al extremo peruano ante Platense, y de qué forma se expresaron sobre el entrenador de 42 años.

¿CÓMO FUE LA CRÍTICA DE HINCHAS ‘PIRATA’ AL DT GUILLERMO FARRÉ POR SUSTITUIR A BRYAN REYNA DURANTE EL PLATENSE VS BELGRANO?

Luego de algunas idas y vueltas entorno a su salida al exterior, finalmente Bryan Reyna llegó a Argentina para incorporarse a las filas del Belgrano de Córdoba, equipo en el cual ya es titular y ha empezado a ser elogiado, incluso al punto de criticar a Guillermo Farré cuando es sustituido.

Precisamente el jueves 15 de febrero, los ‘Piratas Celestes’ disputaron la fecha 5 de la Copa Sur Finanzas 2024, visitando a Platense con la urgencia de sumar sus primeros 3 puntos, y cuando parecía que lo lograría, Ronaldo Martínez puso el 1-1 definitivo para el local casi 20 minutos después que el habilidoso futbolista peruano salió reemplazado por Alejandro Rébola.

Tras otra nueva destacada participación en el juego de Belgrano, Bryan Reyna dejó el gramado del Vicente López, desatando así la furia de los hinchas que expresaron su descontento en la página oficial de X.

“El peor cambio de la historia del fútbol mundial”, se puede leer tajantemente entre los comentarios realizados por aficionados en el tuit publicado acerca del cambio ocurrido a los 68 minutos de un partido vs Platense que iban ganando teniendo uno menos por la expulsión de Passerini, por cierto autor del parcial 0-1.

Es así como los hinchas de Belgrano hicieron sentir su molestia vía redes sociales por lo que consideraban una sustitución inapropiada debido a la velocidad de Bryan Reyna y preocupación que le generaba a la defensa del ‘Calamar’.

Actualmente, y luego de 5 jornadas disputadas, los ‘Piratas Celestes’ aún no han ganado en la Copa Sur Finanzas 2024 y se ubican en el puesto 12 de 14 equipos que conforman el Grupo B.

BELGRANO: CUÁNDO VUELVE A JUGAR BRYAN REYNA EN EL EQUIPO DE GUILLERMO FARRÉ POR LA FECHA 6 DE LA COPA SUR FINANZAS 2024

Tan pronto como lo deseaba, Bryan Reyna ya es titular en el equipo de Guillermo Farré, DT que así lo ha determinado desde el miércoles 7 de febrero cuando lamentablemente para sus intereses, Belgrano quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Mitre, pero él tuvo una destacada participación en el juego con ‘pase gol’ incluido para el tanto de Barinaga.

Ahora, y por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el extremo peruano de 25 años buscará seguir asistiendo a sus compañeros o quizá anotar su primer gol vistiendo la camiseta ‘celeste’ cordobesa, cuando el ‘Pirata’ reciba a Sarmiento en el Julio César Villagra.

Con transmisión exclusiva de TNT Sports, Belgrano será local por la fecha 6 de la Copa Sur Finanzas 2024 este lunes 19 de febrero a partir de las 7.30 pm (Hora de Perú), y a través del desequilibrio de Bryan Reyna intentará cortar una mala racha que ya es histórica para el club.