Luego de una etapa controversial que vivió Jairo Concha en Alianza Lima el año pasado, esta temporada llegó a Universitario, club del que es hincha desde pequeño, según el futbolista. Con los merengues salió campeón en el año de su centenario, mostrando su felicidad a través de sus redes sociales. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el futbolista, pues en una reciente entrevista reveló que fue maltratado por su exequipo, explicando los motivos de su salida. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JAIRO CONCHA SOBRE SU SALIDA DE ALIANZA LIMA?

Jairo Concha estuvo como invitado en el canal de Darinka Zumaeta, que se transmite por YouTube, para contar pormenores de su salida de Alianza Lima y otros temas polémicos. El jugador de 25 años reveló que despotricó contra Bruno Marioni debido a que se despidió del club íntimo en malos términos, es decir, le comunicaron a través del móvil que ya no continuaba.

“Fue por teléfono”, dijo Jairo entre risas. Asimismo, el mediocampista aseguró que en su momento el extécnico de Alianza, Alejandro Restrepo, tenía la intención de que siguiera en el equipo, ya que lo consideraba un buen jugador en el plantel. También dejó en claro que no se considera un “jugador pecho frío” e hizo un mea culpa por sus declaraciones en las que dijo que “grande hay uno solo”, pues indicó que no se arrepiente, pero que la emoción puede ganarle en ciertas ocasiones.

“Pucha, no sé si me arrepienta, pero a veces me gana la emoción, así como Jean Ferrari, de hincha y me olvido que pasé por Alianza Lima y que debería ser un poco más respetuoso por los años que estuve ahí”, confesó en dicho podcast.

¿QUÉ DIJO JAIRO CONCHA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Tras el pitazo final a 3 mil metros de altura en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, el pasado 3 de noviembre, Jairo Concha no dudó en declarar para las cámaras de L1 MAX, donde demostró toda su alegría por la obtención del título nacional y, más aún, porque salió campeón el equipo del cual es hincha desde muy niño.

“Demostré que estoy a la altura de Universitario. Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha. El año pasado lamentablemente perdí un título, pero cómo no lo iba a perder ante un equipo que se saca la m*** todos los días entrenando y son profesionales todos”, dijo a dicho medio muy alegre.

¿CÓMO REACCIONÓ JAIRO CONCHA CUANDO LE APAGARON LA LUZ EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO?

Luego de que Universitario de Deportes conquistara su estrella número 28 en el año de su centenario, en el estadio de Los Chankas a 3.000 metros de altura en Andahuaylas, los jugadores cremas festejaron emocionados y felices el bicampeonato en los camerinos. Diversos jugadores utilizaron sus móviles para registrar este gran momento, acompañado de música y cantos. Sin embargo, una broma no pasó desapercibida cuando le apagaron la luz a Jairo Concha mientras se encontraba conversando con sus seguidores en una transmisión en vivo a través de TikTok.

Tras lo sucedido, el mediocampista de 25 años se mostró sorprendido, ya que el ambiente se encontraba a oscuras, mientras sus compañeros cantaban el “apagón”, haciendo referencia al incidente de la final del año pasado, cuando Alianza Lima perdió el campeonato de la Liga 1 ante Universitario en el Alejandro Villanueva. Asimismo, Jairo solo comenzó a reírse por este anecdótico momento, a diferencia de su público, que comentaba sobre la broma.