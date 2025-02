El 5 de diciembre de 2024, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Néstor Gorosito como DT en reemplazo de Mariano Soso, y a partir de entonces ciertas críticas recayeron sobre su trabajo. Sin embargo, el camino hacia el éxito parece estar conduciéndose de la manera correcta ad portas del crucial duelo ‘íntimo’ ante Boca Juniors que el popular ‘Pipo’ viene polemizando por cierto con comentarios dirigidos a la mítica ‘Bombonera’. Recordando hoy sus momentos más controversiales, te compartimos a continuación los detalles acerca de la vez que se refirió a reconocidos entrenadores europeos, y Alexis Mac Allister le respondió de manera tajante.

DE ESTA FORMA ALEXIS MAC ALLISTER LE RESPONDIÓ A UN DESAFIANTE ‘PIPO’ GOROSITO QUE SE HABÍA REFERIDO A ENTRENADORES EUROPEOS

La polémica siempre ha girado entorno a Néstor Gorosito, el hoy DT de Alianza Lima que por estos días es noticia tras el histórico triunfo victoriano sobre Boca Juniors, y antes también generaba controversia por desafiar al mismísimo Guardiola y Jürgen Klopp que dirigió desde mediados de 2023 a Alexis Mac Allister.

“Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá”, decía el ‘Pipo’ en diálogo concedido a programa deportivo de ESPN, y mientras dirigía a Tigre, expresando a continuación que “quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar”.

"DIRIGIR EN EUROPA ES 100 VECES MÁS FÁCIL QUE ACÁ"



Néstor Gorosito, actual DT de Tigre e ídolo de #UCatólica, comparó las realidades del fútbol sudamericano con el Viejo Continente y cómo eso repercute en la labor de los estrategas: "Acá somos casi papás, amigos y psicólogos". pic.twitter.com/JMJbfDPyCO — ESPN Chile (@ESPNChile) February 8, 2024

Ante lo expuesto, y algunos meses después, Alexis Mac Allister era consultado al respecto sin mencionarse a Néstor Gorosito, pero literalmente dirigiéndose a él para a modo de desafío también, decirle que “si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los entrenadores que dicen eso no están en Europa?, ¿por qué no se van ellos allá?”, no sin antes resaltar las diferencias existentes entre el viejo continente, y el propio país albiceleste.

“El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá”, también hizo hincapié Alexis Mac Allister con respecto a las declaraciones vertidas por el siempre polémico Néstor Gorosito que hoy goza de los triunfos internacionales como DT de Alianza Lima.

ASÍ FUE EL PRIMER ENOJO DEL ‘PIPO’ GOROSITO COMO DT DE ALIANZA LIMA Y TRAS PERDER EN TRUJILLO

La ilusión renace en hinchada blanquiazul año tras año, habiendo iniciado este 2025 de la mejor forma considerando la clasificación a Fase 2 de Copa Libertadores, y triunfo ante Boca Juniors, sin embargo hoy recordamos la vez que tras derrota de Alianza Lima en Trujillo, el ‘Pipo’ Gorosito se enojó por primera vez con un periodista en particular.

Durante conferencia de prensa post duelo frente a Alianza Atlético válido por la fecha 2 del Torneo Apertura, el DT ‘íntimo’ respondió a varias preguntas sobre la derrota en sí, y si ello podría condicionar futuro de equipo en cuanto a rendimiento se refiere, pero una muy puntual provocó abrupta respuesta y gesto notorio de incomodidad.

“No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar”, le contestó el ‘Pipo’ Gorosito a periodista que con sarcasmo le agradeció reiteradas veces, haciéndole hincapié en que mal no le iría como DT, si tuviera certezas acerca de futuro inmediato.

Dicha respuesta se produjo casi de manera inmediata a siguiente pregunta: “¿Este resultado puede mellar el accionar de Alianza Lima?”, tras sorpresiva derrota a manos de Alianza Atlético que de la mano de Gerardo Ameli supo recuperarse y redondear un gran segundo tiempo para terminar ganándolo 3-1 en el Mansiche trujillano.

Ya con respecto al choque copero de Fase 2 contra Boca Juniors que los ´íntimos’ ganaron, las declaraciones del ‘Pipo’ Gorosito revelaban optimismo pese a dicha caída válida por la segunda jornada de Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, expresando puntualmente que “nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que habíamos traído acá para ganar y seguir en la senda del triunfo que veníamos trayendo, son dos cosas completamente diferentes”.

ESTO SE LE VIENE A ALIANZA LIMA POR LIGA 1 TE APUESTO 2025 Y COPA LIBERTADORES

En cuestión de días, la alegría ‘íntima’ por clasificar a Fase 2 de Copa Libertadores 2025 se repotenció tras vencer a Boca Juniors con quien le resta la revancha en la mismísima ‘Bombonera’, pero antes Alianza Lima buscará volver al triunfo en Torneo Apertura de Liga 1 Te Apuesto.

Con lleno de graderías seguramente, el Alejandro Villanueva se presenta como el histórico recinto que albergará el choque frente a Juan Pablo II de Chongoyape el viernes 21 de febrero desde las 8 de la noche, y terminados los más de 90 minutos, los dirigidos por el ‘Pipo’ Gorosito se alistarán para viajar a Buenos Aires en busca de la hazaña.

Tras visitar a Boca Juniors buscando acceder a Fase 3 de mítica Libertadores edición 2025, Alianza Lima volverá a Lima para sostener otro importante partido de Liga 1 Te Apuesto, siendo Sporting Cristal quien los recibirá el sábado 1 de marzo a partir de las 8 p.m. también.