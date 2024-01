No solo Cristiano Ronaldo decidió aventurarse en el fútbol saudí al fichar por el Al-Nassr Football Club. También lo hizo su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr, quien sorprende con su destreza para el fútbol en las categorías inferiores del equipo árabe.

Recientemente, el primogénito de ‘CR7′ se lució al marcar un doblete con el Al Nassr Sub 13 ante el Al Ettifaq, el cual le permitió darle la victoria a su equipo. En el contexto del juego que realizó, destacó una de sus anotaciones, pues fue parecida a uno de los goles más famosos de su padre.

Gracias a un vídeo que compartió el fotógrafo Musaed Al Dosari mediante su cuenta de Instagram, se pudo observar cómo ocurrió la jugada del segundo gol del joven.

Aprovechando un tiro de esquina, se pudo apreciar cómo Cristiano Ronaldo Jr realizó un gran salto como su padre para cabecear la pelota en el aire y dirigirlo a las redes del arco rival. Tras anotar su gol, fue rápidamente a festejarlo con el compañero que le brindó la asistencia, e inmediatamente el resto del equipo se sumó a la celebración.

Cabe señalar que el pequeño Cristiano Ronaldo utilizaba el número 7 en la espalda de la misma manera que su padre ha estado usando en las camisetas de los últimos equipos en los que ha jugado.

De esta manera, se empieza a ver indicios del talento del hijo de ‘CR7′, el cual pronto le permitiría seguir los pasos de su padre y jugar en las ligas mayores.

Con la incertidumbre de si se convertirá en un profesional del deporte rey, Cristiano Ronaldo reveló hace un tiempo un mensaje que le dijo su retoño. “Mi hijo me dice: ‘papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo’”, comentó.

¿CUÁL FUE LA RECIENTE OPINIÓN DE CRISTIANO RONALDO SOBRE LA LIGA ÁRABE?

El pasado viernes 19 de enero, se celebró los Globe Soccer Awards en Dubai y tuvo como principal invitado a Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr y selección de Portugal, quien elogió la liga saudita al señalar que es “más competitiva” que la francesa.

“Siendo sincero, creo que el campeonato saudita no es peor que el francés. Creo que es más competitivo”, afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro después de haber sido preguntado por el nivel de la Saudi Pro League.

“Pueden decir lo que quieran, solo es mi opinión y he jugado aquí un año, así que sé de lo que hablo”, añadió el veterano astro luso. “Creo que ahora somos mejor que el campeonato francés y continuamos mejorando”, sentenció.

¿CUÁNDO PLANEA RETIRARSE CRISTIANO RONALDO?

Además de compartir su opinión sobre la liga árabe en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, el popular ‘Bicho’ también se animó por referirse a su retiro del fútbol e incluso dijo cuánto tiempo más le queda a su gran carrera futbolística.

“Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a la selección”,expresó frente a todo el mundo ‘CR7′.

“Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? no lo sé para ser honesto, pero será pronto, 10 años más”,dijo entre risas Cristiano.