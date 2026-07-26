Jorge Sampaoli inició una nueva etapa en el fútbol argentino con su estreno como entrenador de Talleres, aunque el resultado estuvo lejos de ser el esperado. El conjunto cordobés perdió 1-0 frente a Newell’s en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, en un encuentro que dejó señales sobre el proceso que el técnico pretende construir y las dificultades propias de un cambio de ciclo. Tras el compromiso, el exseleccionador de Argentina y Chile analizó el rendimiento de su equipo, explicó los aspectos que deberán corregirse, asumió la responsabilidad por el funcionamiento mostrado durante gran parte del partido y dejó en claro que confía en que el trabajo dará resultados con el paso de las jornadas y la consolidación de su idea futbolística.

¿CÓMO FUE EL DEBUT DE JORGE SAMPAOLI EN EL FÚTBOL ARGENTINO?

El regreso de Jorge Sampaoli al campeonato argentino comenzó con una derrota como visitante frente a Newell’s. El único tanto del compromiso llegó en el segundo tiempo, cuando Matías Cóccaro convirtió un penal tras una falta sobre Walter Mazzantti. Antes de ejecutar, el delantero uruguayo había participado en la jugada al habilitar a su compañero dentro del área. Con esa anotación, el atacante sumó su segundo gol con la camiseta del conjunto rosarino desde su incorporación.

Aunque Talleres mejoró después de quedar en desventaja y generó ocasiones para igualar el marcador, no logró evitar una caída en el estreno de su nuevo entrenador.

¿CÓMO SAMPAOLI ASUMIÓ TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA DERROTA?

El entrenador sostuvo que el plan preparado para el partido nunca pudo reflejarse en el campo y reconoció que la responsabilidad recaía completamente sobre él.

Explicó que sus futbolistas no consiguieron interpretar la propuesta como esperaba y lamentó especialmente el rendimiento exhibido durante la primera mitad. “El proyecto de partido era otro, no funcionó y es mi responsabilidad”, afirmó.

Para el técnico, ver a un equipo que reaccionó en lugar de imponer condiciones fue una de las mayores decepciones del encuentro.

¿QUÉ RESCATÓ DEL RENDIMIENTO DE TALLERES PESE A LA DERROTA?

Más allá del resultado, Sampaoli destacó la respuesta que mostró su equipo tras recibir el gol. Consideró que, en el tramo final del compromiso, Talleres encontró mejores asociaciones y creó suficientes oportunidades para cambiar el marcador. “Después del gol de Newell’s el equipo generó muchas situaciones y eso hace que uno crea que el partido lo podríamos haber empatado o ganado”, expresó.

Sin embargo, insistió en que el desafío inmediato será eliminar las falencias mostradas durante los primeros minutos del compromiso para competir con mayor regularidad.

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIO SOBRE EL FUTURO DEL PROYECTO?

El técnico pidió paciencia mientras el plantel se adapta a su idea futbolística y aseguró que el proceso demandará tiempo. También explicó que busca potenciar a los jugadores disponibles y dar oportunidades a futbolistas provenientes de las divisiones menores. “Yo apostaré por los jugadores que hay y trataré de mejorar con los que tengo”, manifestó.

Además, remarcó que su objetivo es consolidar un equipo que mantenga durante todo el encuentro el nivel que mostró en los últimos 35 minutos, según informa TyC Sports.