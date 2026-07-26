Así fue el histórico debut de Jorge Sampaoli en el fútbol argentino | Foto: AFP
Así fue el histórico debut de Jorge Sampaoli en el fútbol argentino | Foto: AFP
Por José Templo

Jorge Sampaoli inició una nueva etapa en el fútbol argentino con su estreno como entrenador de Talleres, aunque el resultado estuvo lejos de ser el esperado. El conjunto cordobés perdió 1-0 frente a Newell’s en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, en un encuentro que dejó señales sobre el proceso que el técnico pretende construir y las dificultades propias de un cambio de ciclo. Tras el compromiso, el exseleccionador de Argentina y Chile analizó el rendimiento de su equipo, explicó los aspectos que deberán corregirse, asumió la responsabilidad por el funcionamiento mostrado durante gran parte del partido y dejó en claro que confía en que el trabajo dará resultados con el paso de las jornadas y la consolidación de su idea futbolística.

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