Así fue el regreso de Christian Cueva con Sport Boys frente a Alianza Lima: ¿Qué dijo de su futuro en la Liga 1? | Foto: Liga de Fútbol Profesional (Facebook)
Así fue el regreso de Christian Cueva con Sport Boys frente a Alianza Lima: ¿Qué dijo de su futuro en la Liga 1? | Foto: Liga de Fútbol Profesional (Facebook)
Por Redacción EC

Christian Cueva volvió a vestir la camiseta de Sport Boys en un escenario especial, pues su regreso se produjo ante Alianza Lima en un encuentro que terminó igualado 1-1. El mediocampista reapareció después de superar el problema físico que lo había alejado de las canchas y fue parte de un partido marcado también por los reencuentros entre figuras de la selección peruana. Tras el pitazo final, ‘Aladino’ habló sobre su estado actual, la evolución que viene mostrando Sport Boys y la confianza que ha encontrado desde su llegada al club del Callao. Además, el volante se refirió a sus objetivos para esta nueva etapa y dejó claro cuál es su compromiso con Sport Boys mientras busca recuperar progresivamente su mejor nivel en la Liga 1 y convertirse en una pieza importante para el conjunto rosado.

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