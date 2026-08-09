Christian Cueva volvió a vestir la camiseta de Sport Boys en un escenario especial, pues su regreso se produjo ante Alianza Lima en un encuentro que terminó igualado 1-1. El mediocampista reapareció después de superar el problema físico que lo había alejado de las canchas y fue parte de un partido marcado también por los reencuentros entre figuras de la selección peruana. Tras el pitazo final, ‘Aladino’ habló sobre su estado actual, la evolución que viene mostrando Sport Boys y la confianza que ha encontrado desde su llegada al club del Callao. Además, el volante se refirió a sus objetivos para esta nueva etapa y dejó claro cuál es su compromiso con Sport Boys mientras busca recuperar progresivamente su mejor nivel en la Liga 1 y convertirse en una pieza importante para el conjunto rosado.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU FUTURO CON SPORT BOYS?

Luego del empate ante Alianza Lima, Cueva dejó claro que se encuentra comprometido con el proyecto de Sport Boys y que pretende seguir creciendo con el conjunto del Callao. El volante destacó el ambiente que encontró desde su llegada y aseguró que existe una buena conexión con los hinchas y sus compañeros.

“Me voy a dar íntegro al club”, afirmó el futbolista, quien espera recuperar progresivamente su mejor versión durante el Torneo Clausura 2026.

¿CÓMO SE ENCUENTRA CUEVA TRAS LA LESIÓN QUE SUFRIÓ EN SU DEBUT?

El regreso del mediocampista se produjo después de un complicado estreno con la camiseta rosada. El pasado 10 de julio, durante el duelo ante Comerciantes FC, Cueva tuvo que abandonar el campo a los 38 minutos debido a una molestia en el muslo de la pierna derecha. En ese momento todavía no existía un diagnóstico oficial sobre el problema físico.

Ahora, tras volver a competir, el jugador reconoció que esperaba una adaptación más complicada. “Pensé que iba a ser un poco más difícil, pero con el transcurrir de los partidos voy a estar mejor”, explicó.

¿CÓMO VALORA CUEVA EL PRESENTE DE SPORT BOYS EN EL CLAUSURA?

El empate contra Alianza Lima dejó a Sport Boys con siete puntos y cerca de los primeros lugares del campeonato. Para Cueva, este resultado refleja el crecimiento que viene mostrando el plantel en las primeras jornadas. “Lo importante es que el equipo viene en crecimiento y tenemos un plantel exquisito”, señaló.

Además, resaltó las diferentes alternativas que tiene Carlos Desio para afrontar los siguientes partidos y consideró que el equipo debe mantener la evolución mostrada, según recoge Depor.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE SPORT BOYS PARA ESTA TEMPORADA, SEGÚN CUEVA?

Cueva no escondió las aspiraciones que existen dentro del vestuario rosado. El futbolista señaló que el plantel busca competir por los principales objetivos durante el segundo semestre y apuntar también a una clasificación internacional. “Queremos pelear el título y torneos internacionales; esa es la ilusión y lo que queremos como equipo”, sostuvo.

Asimismo, valoró el respaldo de los aficionados y consideró que los jugadores deben responder en la cancha aportando su “granito de arena”.

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