La Liga 1 2024 viene disputándose cada fin de semana entregándonos partidos emocionantes. Y, como suele suceder en cada temporada, hay futbolistas extranjeros que vienen destacando, este es el caso de Adrián Fernández, delantero paraguayo de Alianza Atlético. A propósito de ello, en las últimas horas, generando gran polémica, el atacante fue criticado por los hinchas del cuadro ‘churre’ por una declaraciones en las que se refiere a Universitario.

Así fue increpado Adrián Fernández por hinchas de Alianza Atlético tras declaraciones sobre Universitario

Luego de la victoria del cuadro norteño por 1-0 ante Comerciantes Unidos en el estadio Campeones del 36 de Sullana, el delantero fue abordado por unos hinchas desde la tribuna, quienes le reclamaron por haber insinuado que le gustaría irse a Universitario en el futuro.

Fernández tiene 6 goles esta temporada con la camiseta de Alianza Atlético. (Foto: Alianza Atlético)

“No dije nada malo, no dije me quiero ir. El año pasado me quedé acá y me vinieron a buscar todos”, comentó Fernández, quien en todo momento trató de mantenerse calmado. Una vez que el paraguayo terminó de explicar su postura, los fanáticos le respondieron aplaudiéndolo.

¿Qué dijo Adrián Fernández sobre Universitario?

Hace unos días, Fernández dijo lo siguiente para “Entre bolas”: “Para mí la ‘U’ tiene el mejor delantero del campeonato que es Valera. Me parece que es el mejor de todos los 9 que puede tener el Perú hoy en día. La ilusión siempre está presente. Obviamente eso se sostiene con rendimiento. Si bien este año no ha sido mi mejor año, pero creo que he venido sosteniendo un rendimiento alto durante los últimos 3 años, contando con este son 4. Como te dije recién, la ilusión nunca se pierde, no me la saca nadie. Y, bueno, si la ‘U’ siente que necesita de mis servicios, pues bienvenido sea”.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano / Finalizado

Sport Boys 0-3 Alianza Lima / Finalizado

Domingo 22 de septiembre

Cusco FC 1-1 Sporting Cristal / Finalizado

Universitario 1-0 Unión Comercio / Finalizado

César Vallejo 0-0 ADT / Finalizado

Lunes 23 de septiembre

Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sport Huancayo 3-1 Los Chankas / Finalizado

Melgar 0-0 Atlético Grau / Finalizado

Martes 24 septiembre

UTC vs. Carlos Mannucci (Reprogramado - 15:00 horas | estadio Germán Contreras Jara | Canal TV: L1 Max)

Cómo se jugará la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Viernes 27 de septiembre

Unión Comercio vs Sport Boys

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre

Sábado 28 de septiembre

ADT vs Alianza Atlético

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs Cusco FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso del Vega

Alianza Lima vs Melgar

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 29 de septiembre

Sporting Cristal vs César Vallejo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs D. Garcilaso

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Mannucci vs Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Lunes 30 de septiembre

Atlético Grau vs UTC