Mientras se presentaba un resumen de la Copa Sudamericana 2024 en un noticiero argentino, un texto de mal gusto contra Boca Juniors apareció en pantalla, lo que provocó que la conductora detuviera su lectura de inmediato. Si bien el título en cuestión apareció unos cuantos segundos, estos fueron suficientes para que tuviera repercusión en las redes sociales. Debido a este hecho, el canal emitió disculpas y aclaraciones más tarde. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA BROMA DE MAL GUSTO QUE LE HICIERON A LOS CONDUCTORES EN VIVO?

Tal y como informa el diario Olé, este suceso ocurrió en la transmisión del canal Todo Noticias, popularmente conocido como TN. Todo empezó cuando en la pantalla se mostró un mensaje contundente que decía “Valioso triunfo en Venezuela”. Luego se empezó a explicar este título con el siguiente texto: “Lanús se impuso 2-0 al Metropolitanos, equipo sensación del continente. Y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se llegó a la última frase, el cual decía lo siguiente: “Ah, y a Boca se lo g... en Brasil”. Al percatarse del texto, los conductores Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez guardaron silencio mientras las imágenes en pantalla continuaban y se escuchaban risas de fondo.

A Boca se lo garcharon en Brasil, no lo digo yo, lo dice TN pic.twitter.com/rSU5IXUrtp — caruso (@CarusoManias) April 26, 2024

Cuando retomaron la conversación, Lapegüe, que es un reconocido hincha de Boca, expresó su molestia: “Lo voy a ir a buscar a ese que escribió”. Su compañera, que era la persona que estaba leyendo, acotó lo siguiente: “En 25 años de trabajo nunca me sucedió”.

Posteriormente, cerca de las 10 horas, se emitieron disculpas formales por el incidente ocurrido durante la emisión. Primero, Roxy Vázquez contextualizó y lamentó el episodio: “ Durante la lectura de los títulos de las 7 de la mañana, cuando justamente me tocaba a mí, hubo un texto escrito inapropiado que salió al aire escrito, pero no salió al aire mi voz contándolo, puesto que no tiene nada que ver con la política editorial de TN”.

Luego, Sergio Lapegüe explicó el origen de tal hecho y señaló que ya son tomaron las medidas requeridas: “Fue una broma interna que no debería haber sido transmitida. Se tomó una medida disciplinaria con la persona responsable. Nosotros estamos poniendo la cara, haciendo el noticiero todos los días, tratando de ponerle siempre buena onda. Obviamente cuando Roxy estaba leyendo eso, no lo leyó porque sabía que había un error”.

“TN”



Porque echaron al productor que escribió el graph con el insulto a Boca: “Ya fueron tomadas medidas disciplinarias contra el gracioso”. https://t.co/wQMe95HiLo pic.twitter.com/3sSKv3Jgwj — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 26, 2024

¿QUÉ DIJERON LOS MEDIOS BRASILEÑOS SOBRE LA DERROTA DE BOCA JUNIORS ANTE FORTALEZA?

Los medios brasileños han destacado la victoria histórica de Fortaleza de 4-2 sobre Boca Juniors como un hito memorable en la historia del fútbol. En ESPN Brasil, se subrayó el dominio ejercido por Fortaleza desde el inicio del partido, resaltando la efectividad de su marcaje alto, que generó dificultades para Boca desde los primeros minutos.

Por su parte, Diario del Nordeste enfatizó la trascendencia de esta victoria para Fortaleza, al vencer a uno de los clubes más grandes del mundo. Calificaron el resultado como histórico y lo destacaron como un momento inolvidable para el Arena Castelão. Además, el diario elogió la actitud del equipo en la segunda mitad, resaltando su determinación y capacidad para marcar tres goles en un corto lapso de tiempo.

En resumen, los medios brasileños coinciden en que la victoria de Fortaleza sobre Boca Juniors fue un hito en el fútbol, destacando el dominio del equipo local, su efectividad en el campo y la relevancia histórica de este triunfo.