Leao Butrón es uno de los exfutbolistas más queridos por los hinchas de Alianza Lima. Los títulos ganados y las grandes atajadas que tuvo con la camiseta blanquiazul lo respaldan para ser escuchado por los fanáticos victorianos. Y, en esta oportunidad, el exportero contó cómo fue su premonición sobre el descenso del club ‘íntimo’ en el 2020. Aquí te contamos qué dijo exactamente el exguardamenta de clubes como la San Martín.

Así fue la ‘premonición’ de Leao Butrón sobre el descenso de Alianza Lima en 2020: “Le digo este año bajamos”

“Perdemos el primer partido y yo llego a mi casa por el cumpleaños de mi sobrino de mi hermano creo, y dice ‘bueno, perdieron, sí, pero se van a recuperar’, le digo este años bajamos”, dijo en primera instancia Leao en una entrevista en el canal oficial de Bruno Cavassa.

Luego, el exdeportista profesional agregó: “Me dice ‘qué, pero si faltan como tres meses’, pero ya bajamos le dije, no hay forma. Se lo dije a uno de los dirigentes, oye, tráelo al ‘Zorrito’, tráelo a Junior Viza que están jugando ahí en Segunda y que son de Alianza, tráelos aquí compadre que nos van a salvar la vida. Pero bueno, no sé cuál era la idea, yo no era dirigente tampoco, yo era jugador. Pero por suerte e irresponsabilidad de algunos equipos, porque si los equipos marchaban como debían marchar y la Federación también, no nos salva nadie”.

Leao Butrón asegura qué pasará si es que Universitario sale campeón: “Están manchando escandalosamente su centenario”

En el podcast “Se formaron las parejas”, conducido por Gino Bonatti, conocido narrador de partidos de fútbol, Butrón señaló qué pasará si es que Universitario sale campeón del fútbol peruano en este 2024. La declaración ha generado bastante controversia, sobre todo en los hinchas cremas.

“Si es que la ‘U’ sale campeón en su centenario, hasta hoy día, están manchando pero escandalosamente su centenario. Lo están manchando”, dijo Butrón en plena entrevista.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Universitario tras las declaraciones de Leao Butrón?

Como no podía ser de otra manera, varios fanáticos del cuadro merengue manifestaron su sentir tras lo dicho por el exSan Martín. “Ya no se acuerda cómo campeonaron en su centenario”, “El capitán del descenso”, “¿Ya se olvidó cómo salió campeón en 2017?”, “Quién es Butrón”, fueron algunas de las expresiones de los seguidores cremas en redes sociales.

Leao Butrón arremete contra ‘Paco’ Bazán y cuenta cómo empezó el conflicto entre ellos: “En 15 minutos me sacó el alma”

Ambos salieron campeones en el fútbol peruano, y hoy protagonizan una serie de dimes y diretes que datan de fines del 2021, año en el que Leao Butrón y ‘Paco’ Bazán empezaron a intercambiarse calificativos de grueso calibre, y de manera pública, producto de un episodio viralizado en redes sociales.

Luego de varios meses de iniciado el conflicto mediático, el histórico portero de Alianza Lima ahora trabajando como Gerente de Academias y Franquicias, volvió a tocar el tema en cuestión, arremetiendo contra el también actor y presentador televisivo, y en reiteradas oportunidades tildándolo de “baboso” literalmente.

“Recuerdan que se filtró un audio cuando estaba en mi casa, donde estaba con unos chiquitos y hablamos de Alianza y la U”, evocó un ofuscado Leao Butrón en el programa de YouTube llamado “DESMARCADOS” al que fue invitado el martes 5 de marzo, y en el que puntualizó además que el clima hostil entre ambos lo generó el propio exarquero crema.

Cabe resaltar y recordar, que en aquella oportunidad el arquero 3 veces campeón con Alianza Lima protagonizó un video viralizado en redes sociales donde aparece expresándose de mala forma sobre Universitario como tal acerca de la vez que se eliminó la baja en 1947.

El actual Gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima continuó arremetiendo contra Francisco Bazán, luego de indicar que “muchos se preguntan, ¿por qué te peleas con Paco?”, razón que lo llevó a decir lo siguiente:

“Él al día siguiente (de viralizado el video) en el programa que le han regalado, 15 minutos me sacó el alma, entonces yo me mordí la lengua ... pero después pasaron 2 meses, y lo veo haciendo karate en la televisión, entonces yo pongo un tuit (que decía) ‘no hay nada que hacer que él se mejora cada día, antes era un baboso, ahora es un babosazo”, comentó Leao.