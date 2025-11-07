Miguel Trauco volvió a robarse todas las miradas luego de participar como invitado especial en una nueva edición del programa “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El lateral, mundialista con la selección peruana, no solo compartió anécdotas inéditas de su carrera y de su paso por el fútbol internacional, sino que también dejó una serie de declaraciones que encendieron las redes sociales.

Así fue la reacción viral de Jefferson Farfán luego de que Miguel Trauco eligiera entre Universitario y Alianza Lima: “Ese es...”

En el adelanto difundido del programa, se mostraron fragmentos de la divertida charla que sostuvo el ‘Genio’ con la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’, dejando ver el buen humor y la complicidad entre los exfutbolistas. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención del público fue cuando Farfán le lanzó una pregunta directa a Trauco: ¿a quién prefiere entre Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La elección de Miguel Trauco no dejó dudas: “Si me renuevan, Alianza mil veces”, sentenció con firmeza. La reacción de Jefferson fue inmediata: se levantó de su silla y, con una mezcla de emoción y orgullo, exclamó: “¡Ese es es mi jugador!”, mientras aplaudía y contagiaba a todos en el set con su entusiasmo. La escena, llena de energía y celebración, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa y en tendencia en redes.

Cuándo juega Perú vs. Rusia

El próximo miércoles 12 de noviembre, las selecciones de Perú y Rusia se enfrentarán en un partido amistoso internacional, que dará inicio a las 12:00 p. m. (hora de Perú). El encuentro se llevará a cabo en el estadio Gazprom Arena, situado en San Petersburgo.

Cuándo juega Perú vs. Chile

El martes 18 de noviembre, las selecciones de Perú y Chile se medirán en un nuevo Clásico del Pacífico, programado para las 8:00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht, en Sochi. Este encuentro servirá como revancha del partido disputado en octubre en Santiago, donde Chile logró remontar y vencer 2-1 a Perú.

VIDEO RECOMENDADO





Convocados de Perú para enfrentar a Rusia y Chile

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López

: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López Mediocampistas : Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello

: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales