Así fue la reunión entre Roberto Chale y Teófilo Cubillas, Cholo Sotil y Pitin Zegarra

Desde hace unos meses, Roberto Chale se encuentra delicado de salud, por lo que su familia tomó la decisión de llevarlo a un centro médico donde fue internado en UCI para su recuperación. Precisamente, debido a que ya se viene mejorando, las leyendas del club Alianza Lima, como Víctor “Pitín” Zegarra, Teófilo ‘El Nene’ Cubillas y Hugo ‘Cholo’ Sotil visitaron al exseleccionado nacional para mostrarle su apoyo. En esta nota, conoce los detalles del emotivo encuentro.

¿CÓMO FUE LA REUNIÓN ENTRE ROBERTO CHALE Y LAS LEYENDAS DE ALIANZA LIMA?

Alianza Lima anunció este viernes 19 de enero que tres de sus leyendas íntimas como Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Víctor ‘Pitín’ Zegarra fueron a visitar a Roberto Chale a su casa de San Borja con la finalidad de pasar un buen momento. ‘Pitín’ mostró todo su cariño hacia el histórico de la selección peruana. “Esta visita es una muestra del inmenso aprecio que tenemos por nuestro querido Roberto, quien siempre fue un gran compañero, una persona entrañable”, dijo Zegarra tras el esperado encuentro.

¡𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗴𝗼 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗲! 🫂💙



Nuestros embajadores leyendas visitaron a Roberto Chale, ídolo del fútbol peruano.



Lee la nota completa ➡️ https://t.co/JA2auifrCn#EstoEsAlianza pic.twitter.com/2QuJJI9bwV — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 19, 2024

Mientras tanto, ‘Cholo’ Sotil no dudo en recordar algunas anécdotas que pasó con Chale mientras ambos se encontraban jugando al fútbol. “Una vez en un partido que nos enfrentaba como rivales yo me iba con la pelota en un contragolpe y él me empezó a decir ‘compadrito, pásamela compadrito’... Y yo me confundí y se la pasé, jajaja, y casi pongo en aprietos a mi Alianza”, reveló.

Por último, ‘El Nene’ Cubillas mencionó algunas de las cualidades del exjugador de Universitario de Deportes y también manifestar su cariño hacia él. “Así era Robertito, muy ocurrente y cariñoso. Venir a visitarlo era algo que teníamos pendiente y solo podemos decirle a él y a su familia que lo queremos, que es un guerrero y que siga luchando”, agregó.

La familia de Roberto Chale Olarte no dudo en agradecer la acción que tuvieron los Embajadores Leyenda de Alianza Lima y toda la ayuda que le ofrecieron mediante la institución íntima, que el año pasado regalaron una cama clínica para la hospitalización del exmundialista en México ‘70 y hace poco brindó dos balones de oxígeno con el mismo objetivo.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA?

Tras realizarse el encuentro entre las leyendas de Alianza Lima y Roberto Chale, los hinchas íntimos utilizaron las redes sociales para aplaudir el gesto que tuvieron los exfutbolistas. “Que grande somos, grande por nuestra gente Las leyendas nunca mueren”, “Don Teófilo siempre apoyando a los referentes de nuestra historia futbolística peruana”, “Cuando entendemos que la rivalidad queda en la cancha, superamos diferencias, se logran estas cosas”, “Apoyando como se debe a una gran figura del fútbol peruano, no como otros que no le pagan lo que le deben”, fueron los comentarios de algunos internautas en X.

¿QUIÉN ES ROBERTO CHALE?

Roberto Chale nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Lima. Actualmente es un exfutbolista y director técnico peruano. Durante su carrera como deportista se desempeñó en la posición de centrocampista. Además, es reconocido nacionalmente como uno de los grandes jugadores del fútbol peruano e ídolo del Club Universitario de Deportes.