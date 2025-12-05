El popular streamer argentino La Cobra protagonizó un momento que encendió las redes cuando, durante una de sus últimas transmisiones en vivo, descubrió que ‘Pol Deportes’, el joven narrador peruano que viene arrasando en TikTok, lo sigue en X. El hallazgo lo sorprendió tanto que compartió sus comentarlos con su audiencia.

Su reacción, mezcla de emoción y desconcierto, convirtió el instante en tema viral y volvió a poner al adolescente andahuaylino en el centro de la atención digital. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ LA COBRA AL SABER QUE ‘POL DEPORTES’ LO SIGUE?

Mientras navegaba en vivo por la cuenta del joven narrador, La Cobra se mostró incrédulo al encontrar su perfil entre los pocos que el adolescente sigue.

Su entusiasmo fue inmediato y no dudó en compartir su sorpresa con la audiencia. “‘Pol Deportes’ sigue al nueve. Pará, sigue a 11 personas y me sigue a mí”, exclamó, resaltando que incluso otros creadores no figuraban en la lista.

La emoción aumentó cuando comprobó que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo aparecían entre las cuentas elegidas por el joven. “¿Sigue a Messi? No. ¿Sigue a Cristiano? No. (..) Estoy emocionado, chat”, confesó entre risas.

La revelación lo llevó a adelantar que pronto podría realizar un debate en su canal con el popular “narrador de los Andes”, según recoge el diario La República.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.

Periodista adolescente transmite la final de La Libertadores desde un cerro. (Pol Deportes)

¿QUÉ OPORTUNIDADES LE LLEGARON TRAS SU MOMENTO VIRAL?

El impulso que recibió tras su transmisión lo llevó a la televisión peruana, donde el periodista Peter Arévalo lo invitó a relatar un partido local y elogió su perseverancia y capacidad de improvisación. Posteriormente, programas nacionales como “Arriba mi gente” le brindaron la oportunidad de viajar a Europa para cubrir un duelo entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, incluyendo un recorrido por las instalaciones del diario Marca.

Entre lágrimas y sonrisas, Cliver aseguró: “Me siento muy contento. (...) Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, reflejando cómo un joven que comenzó narrando desde un cerro ahora cumple uno de sus sueños más grandes.