Por Redacción EC

Es bien sabido que Sporting Cristal no atravesó uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la derrota ante Cienciano, resultado que lo ha llevado a pelear los últimos lugares de la tabla y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. De hecho, la directiva celeste anunció recientemente la reincorporación de Roberto Mosquera como nuevo director técnico del club, en reemplazo del brasileño Zé Roberto debido a los malos resultados. Frente a esta situación, en medio de revertir esta campaña, Diego Rebagliati vivió un tenso momento con Julio César Uribe tras debatir sobre el duro presente del conjunto cervecero, lo que llamó la atención de más un seguidor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.