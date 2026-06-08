Es bien sabido que Sporting Cristal no atravesó uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la derrota ante Cienciano, resultado que lo ha llevado a pelear los últimos lugares de la tabla y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. De hecho, la directiva celeste anunció recientemente la reincorporación de Roberto Mosquera como nuevo director técnico del club, en reemplazo del brasileño Zé Roberto debido a los malos resultados. Frente a esta situación, en medio de revertir esta campaña, Diego Rebagliati vivió un tenso momento con Julio César Uribe tras debatir sobre el duro presente del conjunto cervecero, lo que llamó la atención de más un seguidor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE DIEGO REBAGLIATI Y JULIO CÉSAR URIBE TRAS DEBATIR EL PRESENTE DE SPORTING CRISTAL?

Sporting Cristal confirmó a través de sus redes sociales a Roberto Mosquera como nuevo director técnico para lo que resta de la temporada 2026, con el objetivo de analizar el plantel y definir posibles fichajes y salidas en el equipo celeste. Así, en una entrevista para el podcast ‘Fútbol Satélite’, Julio César Uribe se presentó para referirse al club, que en los últimos partidos ha tenido malos resultados; sin embargo, fue cuestionado por Diego Rebagliati por la falta de mano dura en la dirigencia hacia los futbolistas. Inclusive, el debate se intensificó cuando el comentarista deportivo cuestionó directamente la postura del director general de fútbol celeste frente a la crisis que atraviesan en la actualidad. “Ahora uno no puede ir contra lo que piense el dueño y no se moleste, y así me siga pagando el dueño”, dijo.

Ante lo dicho por la figura de Movistar TV, el exseleccionado fue enfático al señalar que puede expresar sus opiniones sin que ello afecte su labor profesional. Además, expresó su respeto por Cristal y afirmó que busca llevar al club a superar sus logros recientes, tomando como referencia sus etapas más exitosas de su carrera. “Ah sí, muchos pueden tener esa interpretación pero ya se acabó. Yo he crecido superando adversidades y a estas alturas de mi vida no alcancé sueños, superé sueños. Y como he superado sueños de manera correcta, no siendo hipócrita ni falso de mie... porque soy correcto, o sea tengo la responsabilidad moral de ayudar a esta generación a que supere la historia. ¿Acaso de los 34 años que yo estuve fuera de Cristal mostré resentimiento? ¿De qué car... me están hablando? Yo estoy ahí porque amo a Cristal”, sostuvo Uribe.

¿QUÉ FUTBOLISTAS SUGIRIÓ ERICK DELGADO COMO REFUERZOS PARA SPORTING CRISTAL PARA EL TORNEO CLAUSURA 2026?

Durante el programa ‘Al Límite’, Erick Delgado sugirió a José ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario de Deportes, y Raúl Ruidíaz, de Atlético Grau, como posibles refuerzos para el plantel rimense para el Torneo Clausura. “Avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo a Cristal porque necesitamos delanteros. Avísenme (...) Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero“, expresó el popular ‘Loco’.